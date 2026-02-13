Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Felca pede disque-denúncia contra maus-tratos a animais após morte de Orelha

Influenciador cita caso de Orelha, em Florianópolis, e lança abaixo-assinado por canal nacional contra maus-tratos a animais

Hannah Franco
fonte

Felca pede disque-denúncia contra maus-tratos a animais após morte de Orelha (Reprodução/Instagram)

O influenciador digital Felca usou as redes sociais, na última quinta-feira (12), para defender a criação de um disque-denúncia nacional contra maus-tratos a animais. A manifestação ocorreu após a repercussão da morte do cão Orelha, em Florianópolis (SC).

Em vídeo publicado no Instagram, ele anunciou o lançamento de um abaixo-assinado que propõe a implantação de um canal com atendimento 24 horas e garantia de anonimato para facilitar o registro de ocorrências em todo o país.

VEJA MAIS

image Felca é alvo de ameaças e protestos após proibição de chat em jogo infantil

image Após audiência, Felca diz que advogados tentaram descredibilizá-lo em depoimento no caso Hytalo
"Os advogados da defesa estavam mais preocupados em me descredibilizar", afirmou o youtuber

Conhecido por moradores da Praia Brava, Orelha morreu após ser agredido por adolescentes. O caso ganhou ampla repercussão nas redes sociais. Ao iniciar o vídeo, Felca utilizou uma frase de impacto antes de contextualizar o episódio. “Já deu de falar do cachorro Orelha. É só um cachorro”, disse.

Em seguida, criticou comentários que questionavam a dimensão da mobilização em torno do caso. “Eu vejo pessoas na internet incomodadas com o tanto que esse caso repercutiu. ‘Já entendemos, foi cruel, já deu’. Mas eu vejo isso com bons olhos. É um caso chocante, e é bom que choque. É sinal de que ainda somos humanos e, mesmo com tantas coisas chocantes que vemos por aí, não perdemos a capacidade de sentir!”, afirmou.

Proposta prevê canal único de denúncias

Segundo o influenciador, o atual processo para denunciar maus-tratos no Brasil pode afastar parte da população, já que envolve etapas como acionar a polícia, registrar boletim de ocorrência e, muitas vezes, expor o caso nas redes sociais para que ganhe visibilidade.

A proposta defendida por ele prevê a criação de um canal único de denúncias, nos moldes de modelos adotados em países como a Alemanha. A ideia é que o serviço funcione de forma contínua e centralizada. De acordo com Felca, o atendente coletaria informações básicas, como:

  • local da ocorrência;
  • tipo de animal envolvido;
  • existência de risco imediato.

Após a triagem, o caso seria encaminhado aos órgãos competentes, como polícia, fiscalização veterinária ou serviços municipais, conforme a gravidade. A atuação poderia incluir também registros centralizados em um sistema nacional.

“Vamos usar a revolta que sentimos por esses adolescentes para algo que causa uma mudança real. Para que o cachorro Orelha seja eternizado como o cachorrinho que salvou milhões de outros”, declarou.

Felca ficou conhecido recentemente por denunciar a adultização de menores praticada por influenciadores, especialmente Hytalo Santos, e voltou a utilizar as redes sociais para tratar de um tema de repercussão nacional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Felca

caso orelha

maus tratos de animais

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

CRIME DE RACISMO

Argentina é presa após gesto racista contra funcionários de bar no Rio de Janeiro

Em janeiro deste ano, a jovem foi filmada fazendo gestos de macaco contra alguns homens no Brasil

06.02.26 17h23

VEÍCULOS

Vendas de motos no Pará crescem quase 40% e superam média nacional

Balanço da Fenabrave aponta 12.094 emplacamentos no estado em janeiro de 2026. Em Belém, busca por renda extra e fuga do trânsito motivam os consumidores.

06.02.26 7h00

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Secretário de prefeitura de Goiás mata filhos de 12 e 8 anos e em seguida tira a própria vida

Horas antes do crime, homem postou vídeo com filhos em rede social dizendo: “Que Deus abençoe sempre meus filhos. Papai ama muito”

12.02.26 11h20

INICIATIVA

Campanha em caixas de leite ajudam a encontrar oito desaparecidos no Brasil

Parceria da empresa Piracanjuba com a Associação Mães da Sé terá nova fase com mais de 50 fotos em embalagens

13.02.26 8h24

VIRALIZOU

VÍDEO: menino de 10 anos compra material escolar vendendo 'cremosinho'

Arthur, de Água Branca (PI), viraliza ao mostrar que juntou dinheiro para comprar cadernos e lápis com o próprio esforço

13.02.26 7h49

BRASIL

Jovem nega pedido de namoro e leva mais de 15 facadas; entenda o caso

Alana Anísio Rosa, de 20 anos, sofreu uma tentativa de feminicídio e está em coma induzido. O suspeito, Luiz Felipe Sampaio, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Rio de Janeiro

12.02.26 23h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda