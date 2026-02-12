Vídeo: rua em obras na China desaba, forma enorme cratera e gera pânico

Uma cratera gigante se abriu em uma rua de Xangai, na China, nesta quinta-feira, 12, durante obras subterrâneas para uma nova linha de metrô. O incidente, registrado por câmeras de segurança na área de construção do distrito de Minhang, engoliu materiais e contêineres. Segundo a imprensa chinesa, não houve feridos.

O vídeo do incidente, publicado no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira, 12, com a legenda em inglês mostra a abertura lenta da fenda. Imagens capturam placas, materiais de construção e grades sendo engolidos, enquanto pessoas no entorno correm. Ao final da gravação, uma enxurrada de água aparece. Assista:

Alerta de vazamento e fechamento de ruas

A cratera se formou no distrito de Minhang, em Xangai, precisamente na área de obras da futura estação de metrô Qixin Road. Apesar de a data exata do incidente ainda não ter sido confirmada até a última atualização da reportagem, a Shanghai Shentong Metro Group, responsável pela administração da estação, divulgou um comunicado na quarta-feira, 11. Nele, a empresa alertou sobre um vazamento no local, informando que o plano de emergência foi ativado e que não houve vítimas.

Em resposta ao ocorrido, autoridades locais de trânsito fecharam segmentos das ruas Qixin e Li'an, restringindo a circulação de veículos e pedestres, conforme noticiado pela imprensa chinesa.