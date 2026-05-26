Homem tenta arrancar piercing da companheira ao ver PIX de ex, em Belém

Um homem foi preso pela Polícia Civil por suspeita de tentar arrancar o piercing que a companheira tem na boca e ameaçá-la de morte. O episódio ocorreu na madrugada desta segunda-feira (25) e o suspeito foi localizado no distrito de Outeiro, em Belém. Segundo a PC, a vítima relatou aos agentes que o episódio de violência doméstica ocorreu após o companheiro visualizar uma notificação de transferência bancária enviada por uma pessoa com quem ela havia se relacionado anteriormente.

As diligências iniciaram após a vítima comparecer à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Icoaraci, relatando ter sido agredida por seu companheiro. Segundo a Polícia Civil, ela informou que o relacionamento do casal é marcado por violência física e psicológica, assim como pelo comportamento possessivo por parte do suspeito.

A vítima relatou ainda aos policiais que o suspeito destruiu seus objetos pessoais e tomou seus pertences, impedindo-a de deixar o local com segurança. Diante da gravidade dos fatos e dos sinais aparentes de lesão apresentados pela vítima, a equipe policial realizou diligências imediatas para localização do agressor, que foi encontrado no bairro São João de Outeiro, ocasião em que recebeu voz de prisão em flagrante.

O preso foi conduzido à unidade policial para a adoção das medidas legais cabíveis e encontra-se à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.