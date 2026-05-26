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Brasil

Dois homens são presos após PF e PRF apreenderem 18 kg de cocaína no Piauí

De acordo com a PF, a droga estava escondida em meio a uma carga lícita transportada e teria como destino a região Nordeste do país

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a carga de cocaína apreendida. (Foto: Divulgação | Ascom PF)

Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, foram presos na segunda-feira (25/5) após a Polícia Federal (PF), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreender cerca de 18 kg de cloridrato de cocaína na cidade de Picos, no Piauí.

De acordo com a PF, A droga estava escondida em meio a uma carga lícita transportada e teria como destino a região Nordeste do país. Durante a ação, dois suspeitos foram presos em flagrante, sendo realizada a apreensão do entorpecente.

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