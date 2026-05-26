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Polícia

Advogada desaparecida no Combu: bombeiros encontram corpo feminino na manhã desta terça-feira

O cadáver foi localizado nas proximidades do Furo São Benedito

O Liberal
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Corpo de advogada desaparecida em acidente com jet ski é encontrado no Combu, em Belém. (Foto: Redes Sociais / CBM)

Após um dia e meio de buscas na região da Ilha do Combu, em Belém, equipes do Corpo de Bombeiros localizaram, na manhã desta terça-feira (26/5), um corpo de mulher nas proximidades do furo São Benedito, área relativamente próxima ao local onde uma advogada desapareceu após um incidente com moto aquática. Segundo o tenente-coronel Diego Cunha, a confirmação se realmente se trata de Anna Carolina Novaes Pessoa, de 46 anos, depende do trabalho da Polícia Científica.

O corpo da vítima foi encontrado por ribeirinhos, que acionaram as autoridades para relatar sobre a localização do cadáver. Após ser retirado do rio, o corpo foi levado ao Grupamento Marítimo e Fluvial (GMAF), depois seria removido pela Polícia Científica do Pará.

ADVOGADA-CORPO

As buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), com apoio da Marinha do Brasil e de amigos da advogada. O corpo foi encontrado próximo ao local onde o jet ski utilizado por Anna Carolina havia sido localizado anteriormente, na região da Prainha do Combu.

Segundo informações preliminares, a advogada navegava sozinha quando caiu na água. Amigos relataram que uma lancha teria passado próximo ao jet ski, provocando uma onda que fez com que ela perdesse o equilíbrio. A suspeita é de que Anna tenha batido a cabeça na moto aquática antes de cair no rio.

Durante as buscas realizadas ainda na segunda-feira (25), equipes localizaram o colete de proteção usado pela vítima. O equipamento estava parcialmente aberto.

Buscas

A operação de buscas contou com atuação de mergulhadores e equipes especializadas do 1º Grupamento Marítimo Fluvial. Na segunda-feira (25), os bombeiros chegaram a utilizar sonar para tentar localizar a vítima na área do desaparecimento.

A Marinha do Brasil informou que a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), que irá apurar as circunstâncias do caso e eventuais responsabilidades.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) havia manifestado solidariedade à família, amigos e colegas da advogada durante o período de buscas. Anna Carolina possuía inscrição principal em Minas Gerais e suplementares no Pará, Paraná e Distrito Federal.

 

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