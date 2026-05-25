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Polícia

Trio morre após polícia descobrir plantação de maconha em Anapu

De acordo com as autoridades, a droga produzida no local seria destinada principalmente aos municípios de Tucuruí e Breu Branco

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o material apreendido pela polícia após o confronto com os suspeitos. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Três homens morreram em uma operação policial registrada no último sábado (23/5) após a descoberta de uma extensa plantação de maconha na zona rural do município de Anapu, sudoeste do Pará. De acordo com as autoridades, a droga produzida no local seria destinada principalmente aos municípios de Tucuruí e Breu Branco.

Conforme o portal Correio de Carajás, equipes das polícias Civil e Militar chegaram até o local, que fica a aproximadamente 70 quilômetros da sede do município, depois de receberem dados sobre uma área usada para o cultivo da droga. O proprietário do terreno, que foi preso em flagrante, indicou a localização da plantação e relatou a presença de homens armados responsáveis pela segurança do espaço.

Os agentes realizaram incursões na mata e, durante a aproximação, houve confronto. Três homens foram baleados e morreram no local. Segundo o Correio, um deles foi identificado como José Francisco Soares Gomes, conhecido como “Mamona”. Os outros dois não tiveram os nomes revelados. 

Um suspeito conseguiu fugir. A polícia foi atrás dele, mas não o encontrou. No acampamento utilizado pelo grupo, foram apreendidos 27 tabletes de maconha, com peso estimado em mais de 28 quilos, além de aproximadamente 80 pés da planta cultivados.

As equipes também encontraram 1800 quilos de sementes da droga, equipamentos usados no preparo do entorpecente e uma prensa hidráulica com capacidade para 15 toneladas.

Ainda de acordo com o Correio de Carajás, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40, um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 20, além de munições intactas e deflagradas. De acordo com os levantamentos, a plantação possuía cerca de mil pés de maconha. Parte foi destruída no local e outra parte apresentada como prova na Delegacia de Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.

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