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Polícia

Empresário detalha buscas por advogada desaparecida após acidente de jet ski na Ilha do Combu

O empresário Paulo César esclareceu também como ocorreu o episódio que resultou no desaparecimento de Anna Carolina Novaes Pessoa, de 46 anos

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o Paulo César, empresário do ramo náutico e amigo da advogada Anna Carolina Novaes Pessoa, falando sobre o trabalho de buscas por ela. (Foto: Reprodução | Instagram | @paulocesar_boats)

Paulo César, empresário do ramo náutico e amigo da advogada Anna Carolina Novaes Pessoa, de 46 anos, detalhou como estão sendo feitas as buscas nesta segunda-feira (25/5) para encontrá-la. A mulher está desaparecida desde a tarde de domingo (24), após um acidente envolvendo uma moto aquática na região da Prainha do Combu, no Furo São Benedito, em Belém.

Segundo Paulo, Anna tinha o costume de andar de jet ski pela região e, inclusive, fazia parte de um grupo chamado “Club Wake”, voltado para a prática de wakeboard, esporte aquático em que se desliza sobre uma prancha, sendo puxado por uma lancha.

“Eles (Corpo de Bombeiros) encontraram alguma coisa pelo sonar e os mergulhadores foram atrás para ver se a encontram ou coisa do tipo. Está todo mundo preocupado e apreensivo. Carol é uma mulher gente boa demais e estamos na expectativa positiva de encontrá-la o quanto antes”, disse em um stories no Instagram.

Sobre as circunstâncias do acidente, o empresário informou ao Grupo Liberal como ocorreu. “Ela estava em um jet ski quando uma lancha passou e fez uma onda. A Carol perdeu o equilíbrio e, provavelmente, bateu a cabeça no jet e caiu no fundo do rio. O colete que ela usava estava meio aberto”, esclareceu.

Segundo o Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF), a ocorrência foi registrada como desaparecimento de pessoa na Prainha do Combu. A moto aquática utilizada pela vítima foi encontrada no Furo São Benedito, atrás da Ilha do Combu, sem a presença da piloto. Durante as buscas realizadas pelos bombeiros, o colete de proteção que a vítima usava foi localizado na água. No entanto, ela segue desaparecida. 

A Marinha do Brasil (MB) informou em nota que acompanha a ocorrência. "Segundo informações preliminares, a condutora da moto aquática caiu na água durante a navegação na região. A vítima encontra-se desaparecida. Em resposta imediata, a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) deslocou uma equipe ao local, a fim de realizar buscas em coordenação com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). As buscas permanecem nesta segunda-feira (25)", confirmou.

A Marinha ainda destacou que a Capitania instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), com o propósito de apurar as causas, circunstâncias e eventuais responsabilidades do ocorrido.

"A MB coloca à disposição da sociedade o telefone do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185), além dos contatos da CPAOR: (91) 3218-3950 e (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagens instantâneas), para o recebimento de informações relacionadas à salvaguarda da vida humana, à segurança da navegação e à prevenção da poluição hídrica", ressaltou na nota.

Nota da OAB-PA

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) informou que a advogada Anna Carolina Novaes Pessoa possui inscrição principal na instituição no estado de Minas Gerais e inscrições suplementares nos estados do Pará, Paraná e Distrito Federal, estando, portanto, regularmente habilitada para o exercício da advocacia no Pará.

“Anna Carolina tem 46 anos, nasceu em 25 de abril de 1980 e atua profissionalmente no Estado. Diante do desaparecimento da advogada na região da Ilha do Combu, em Belém, a OAB Pará lamenta o ocorrido e acompanha o caso com atenção”, comunicou.

A Seccional também manifestou solidariedade aos amigos, familiares e colegas de profissão, reforçando a expectativa de que o caso seja esclarecido o mais breve possível.

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