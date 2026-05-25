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Polícia

Morre em Paragominas estudante vítima de acidente de carro na PA-256, em Ipixuna do Pará

O falecimento foi confirmado no domingo (24), seis dias após a colisão entre os dois carros particulares

O Liberal
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Morre em Paragominas estudante vítima de acidente de carro na PA-256, em Ipixuna do Pará. (Foto: Redes Sociais)

O estudante Lauan Nascimento de Menezes, que estava em estado grave após uma colisão entre carros no município de Ipixuna do Pará, morreu no domingo (24), no Hospital Regional de Paragominas. A vítima estava internada desde a segunda-feira (20), quando o acidente de trânsito aconteceu na rodovia PA-256. Com a morte do jovem, o número de vítimas que faleceram na colisão subiu para quatro.

Lauan era aluno da Escola Estadual Presidente Castelo Branco e cursava o 2º ano do ensino médio. Ele havia sido socorrido em estado grave após a batida e permanecia hospitalizado desde o dia da ocorrência.

O acidente foi registrado por volta das 15h, no quilômetro 8 da PA-256, entre o distrito de Canaã e a Serraria Brasil. Segundo informações preliminares repassadas pela Polícia Rodoviária Estadual, uma ultrapassagem irregular pode ter causado a colisão entre os veículos envolvidos.

Ainda no local do acidente, José Bastos, conhecido como “Zeca”, e a filha dele, Claudia Bastos, morreram presos às ferragens. Os corpos das vítimas foram retirados pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas.

Outra vítima, identificada como José Valdeci de Lira, que estava em um veículo modelo Onix, também chegou a ser socorrida em estado grave, mas morreu dias depois na unidade hospitalar. Lauan era o último sobrevivente internado em decorrência do acidente. A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Estadual continuam investigando as circunstâncias da colisão.

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