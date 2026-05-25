Motociclista morre após acidente na avenida Arthur Bernardes, em Belém

Um motociclista identificado somente como Rafael morreu em um acidente de trânsito registrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (25), na avenida Arthur Bernardes, no bairro do Tapanã, em Belém. A colisão envolveu uma motocicleta azul e um carro de passeio.

De acordo com informações repassadas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), o acidente ocorreu por volta das 6h. Testemunhas relataram que tudo teria ocorrido durante uma tentativa de ultrapassagem. O motociclista acabou sendo atingido pelo automóvel e caiu violentamente na pista. A vítima morreu ainda no local. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar chegou a ser acionada, mas os socorristas somente confirmaram o óbito do motociclista.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a violência da colisão. A motocicleta ficou com a parte frontal completamente destruída após o impacto. No momento do acidente, chovia na capital paraense e a pista estava molhada, situação que pode ter contribuído para a ocorrência. As circunstâncias do caso, no entanto, ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Policiais militares estiveram no local para realizar o isolamento da área e auxiliar na organização do trânsito. A avenida Arthur Bernardes é uma das vias com intenso fluxo de veículos em Belém, incluindo carretas e veículos de carga, além de automóveis particulares. O caso deve ser investigado para esclarecer a dinâmica do acidente.

Em nota, a Polícia Civil disse que a Delegacia do Tapanã apura as circunstâncias do acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta. “O condutor do carro permaneceu no local e prestou socorro à vítima e, em seguida, se apresentou espontaneamente à unidade policial para prestar depoimento e foi liberado. O motociclista morreu no local. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal também solicitou mais informações sobre o caso para a SegBel e aguarda o retorno.