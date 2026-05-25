Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclista morre após acidente na avenida Arthur Bernardes, em Belém

O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (25)

O Liberal
fonte

Motociclista morre após acidente na avenida Arthur Bernardes, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um motociclista identificado somente como Rafael morreu em um acidente de trânsito registrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (25), na avenida Arthur Bernardes, no bairro do Tapanã, em Belém. A colisão envolveu uma motocicleta azul e um carro de passeio.

De acordo com informações repassadas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), o acidente ocorreu por volta das 6h. Testemunhas relataram que tudo teria ocorrido durante uma tentativa de ultrapassagem. O motociclista acabou sendo atingido pelo automóvel e caiu violentamente na pista. A vítima morreu ainda no local. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar chegou a ser acionada, mas os socorristas somente confirmaram o óbito do motociclista.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a violência da colisão. A motocicleta ficou com a parte frontal completamente destruída após o impacto. No momento do acidente, chovia na capital paraense e a pista estava molhada, situação que pode ter contribuído para a ocorrência. As circunstâncias do caso, no entanto, ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Policiais militares estiveram no local para realizar o isolamento da área e auxiliar na organização do trânsito. A avenida Arthur Bernardes é uma das vias com intenso fluxo de veículos em Belém, incluindo carretas e veículos de carga, além de automóveis particulares. O caso deve ser investigado para esclarecer a dinâmica do acidente.

Em nota, a Polícia Civil disse que a Delegacia do Tapanã apura as circunstâncias do acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta. “O condutor do carro permaneceu no local e prestou socorro à vítima e, em seguida, se apresentou espontaneamente à unidade policial para prestar depoimento e foi liberado. O motociclista morreu no local. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal também solicitou mais informações sobre o caso para a SegBel e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente de trânsito

colisão de moto e carro
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

agressão

Mulher liga para o 190 e 'pede pizza' para denunciar homem por violência doméstica

A polícia afirma que o suspeito agrediu a mulher com um revólver e ainda utilizou um espelho para atacá-la

26.05.26 22h06

resgate

Mulher é resgatada com vida após ser jogada de penhasco de 50 metros; ex dela é suspeito

Ana Cláudia havia desaparecido após levar a filha para a escola, na manhã de segunda-feira, 25

26.05.26 21h47

violência doméstica

Homem tenta arrancar piercing da companheira ao ver PIX de ex, em Belém

A vítima relatou ainda aos policiais civis que o suspeito a ameaçou de morte, destruiu seus objetos pessoais e tomou seus pertences, impedindo-a de deixar o local com segurança

26.05.26 15h48

POLÍCIA

Polícia Científica confirma que corpo encontrado por ribeirinhos é de advogada desaparecida em Belém

Em nota, a instituição informou que 'o corpo identificado pela família como sendo de Anna Carolina Novaes Pessoa passou por perícia e já foi liberado'

26.05.26 14h38

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

resgate

Mulher é resgatada com vida após ser jogada de penhasco de 50 metros; ex dela é suspeito

Ana Cláudia havia desaparecido após levar a filha para a escola, na manhã de segunda-feira, 25

26.05.26 21h47

TRISTE

Corpo de advogada vítima de acidente no Combu será levado para Minas Gerais, diz amigo

Um familiar de Anna Carolina está em Belém para fazer a identificação oficial do corpo

26.05.26 12h24

agressão

Mulher liga para o 190 e 'pede pizza' para denunciar homem por violência doméstica

A polícia afirma que o suspeito agrediu a mulher com um revólver e ainda utilizou um espelho para atacá-la

26.05.26 22h06

POLÍCIA

Miss Pará volta a falar sobre denúncia de assédio: 'não sou a única, mas quero ser a última'

Modelo usou seu perfil no Instagram para abordar novamente o caso e agradecer o apoio recebido

12.11.19 17h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda