Homem é morto a facadas em Santarém; suspeito alega legítima defesa

Reinaldo Sousa Pereira, de 28 anos, foi morto a facadas na madrugada de domingo (24/5), que fica no Beco São José, no bairro Uruará, em Santarém, região oeste do Pará. O suspeito de cometer o crime, Ralerson da Silva Vasconcelos, 26, que foi preso, alegou legítima defesa.

Segundo o portal O Impacto, a Polícia Militar informou a vítima teria atentado contra a vida de Ralerson e da companheira dele, que já teve um relacionamento com Reinaldo. O suspeito, que também ficou ferido após ser atingido por golpe de faca, precisou ser transferido ao Pronto Socorro Municipal (PSM) para tratamento especializado, sendo acompanhado pela guarnição da PM. Ele recebeu voz de prisão enquanto recebia atendimento médico, ainda conforme O Impacto.

Depois de ser liberado do PSM, os militares conduziram o suspeito à Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido. Em nota, a instituição confirmou que o homem foi apresentado pela Polícia Militar na Seccional de Santarém, onde foi autuado em flagrante por homicídio. "O suspeito foi localizado em uma unidade de saúde, enquanto recebia atendimento médico, após o episódio de violência. Ao ser questionado, alegou ter agido em legítima defesa. Um inquérito policial foi instaurado, perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações do caso", comunicou.