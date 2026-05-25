Jovem morre após se afogar em cachoeira de Itaituba

Uma jovem identificada como Michele dos Santos Cunha, de 18 anos, morreu após se afogar em uma cachoeira localizada na região de Crepurizão, área garimpeira de Itaituba, no sudoeste do Pará. O caso foi registrado na tarde deste domingo (24).

Segundo informações repassadas às autoridades, a vítima tomava banho na cachoeira quando teria escorregado das pedras e sido levada pela correnteza. Após o desaparecimento da jovem, pessoas que estavam no local iniciaram buscas na tentativa de encontrá-la.

Por volta das 16h15, a guarnição da Polícia Militar do distrito de Crepurizão foi acionada após receber a informação sobre o desaparecimento. Os policiais seguiram até a área da ocorrência por via fluvial, em um trajeto de aproximadamente 20 minutos. Ao chegarem ao local, os militares encontraram familiares, amigos e moradores realizando buscas no fundo da cachoeira.

Depois de várias tentativas, Michele foi localizada, mas já sem sinais vitais. As equipes responsáveis pelos procedimentos de remoção do corpo foram acionadas para atender à ocorrência. A Polícia Civil do distrito de Moraes Almeida foi informada sobre o caso e deverá conduzir as investigações para esclarecer as circunstâncias do afogamento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.