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Polícia

PRF apreende 13 quilos de ouro escondidos dentro de compartimento secreto de veículo em Altamira

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), essa é a maior apreensão de ouro do ano e a sexta maior da história da instituição

O Liberal
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A imagem em destaque mostra a carga de ouro apreendida pela PRF. (Foto: Divulgação | Ascom PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta segunda-feira (25/5), 13 quilos de ouro ilegal ocultos em um compartimento secreto de um veículo abordado no quilômetro 623 da BR-230, em Altamira, no sudoeste do Pará. De acordo com a PRF, essa é a maior apreensão de ouro do ano e a sexta maior da história da instituição. Um homem foi preso. 

Por volta das 9h, durante ações de fiscalização de rotina e policiamento, uma equipe da PRF visualizou um veículo transitando em alta velocidade e realizando manobra perigosa. Diante da infração e do risco gerado à segurança viária, os agentes realizaram a abordagem do automóvel.

Durante os procedimentos de fiscalização e verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança, os agentes realizaram inspeção no veículo e localizaram a existência de um fundo falso, onde estavam escondidos os 13 quilos de ouro. Questionado sobre a procedência do material e a documentação obrigatória para o transporte mineral, como nota fiscal ou autorização legal de lavra, o condutor informou não possuir qualquer documentação comprobatória.

Diante da situação, caracterizada em tese como transporte ilegal de minério, com indícios, em tese, de crime contra a ordem econômica e usurpação de bem da União, a PRF deu voz de prisão ao condutor.

O veículo, o ouro apreendido e os envolvidos foram encaminhados à autoridade de polícia judiciária competente para os procedimentos legais cabíveis, incluindo perícia técnica destinada à análise do material apreendido.

A ocorrência foi atendida por equipes da PRF que participam de iniciativas de capacitação promovidas em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) no Brasil, no âmbito do Projeto Aurum, voltado ao fortalecimento das respostas institucionais contra a mineração ilegal de ouro na Amazônia.

Em março deste ano, policiais rodoviários federais lotados em Altamira, Belém, Marabá, Santarém e Itaituba participaram do treinamento teórico e prático Rotas do Minério, com foco na fiscalização mineral, técnicas avançadas de abordagem e identificação de ilícitos relacionados ao transporte ilegal de ouro. A cooperação entre PRF e UNODC integra uma agenda de enfrentamento a crimes ambientais e econômicos associados à mineração ilegal e ao transporte irregular de minerais nas rodovias federais brasileiras.

A PRF informou ainda que as apreensões nos estados que fazem parte da Amazônia Legal são resultado do esforço da PRF no Plano Amas (Amazônia: Segurança e Soberania), lançado em 2023. O plano direciona investimentos, equipamentos e efetivo de diversas instituições públicas para ações de prevenção e combate a atividades ilegais na Amazônia, como o tráfico de animais silvestres, garimpo e extração de madeira ilegais. Este ano, as ações têm reforço do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, implementado em maio, e que busca a integração entre as forças de segurança para combater o crime na região.

 

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