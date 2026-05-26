Polícia Científica confirma que corpo encontrado por ribeirinhos é de advogada desaparecida em Belém

A Polícia Científica do Pará (PCIPA) confirmou, na tarde desta terça-feira (26/5), que o corpo encontrado por ribeirinhos nas proximidades do furo São Benedito, próximo à Ilha do Combu, área pertencente ao município do Acará, é da advogada Anna Carolina Novaes Pessoa, de 46 anos. Ela desapareceu na tarde do último domingo (24/5), após um acidente envolvendo uma moto aquática na região.

Após ser retirado do rio, o cadáver foi levado ao Grupamento Marítimo e Fluvial (GMAF), do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), e depois removido pela PCIPA. Em nota, a Polícia Científica informou que “o corpo identificado pela família como sendo de Anna Carolina Novaes Pessoa passou por perícia e já foi liberado”.

O corpo de Anna será levado até Minas Gerais, local onde ela nasceu, para que familiares prestem as últimas homenagens. Amigos relataram que ela havia se mudado para o Pará para atuar na advocacia e acabou criando fortes vínculos de amizade no estado.

A Polícia Civil disse, também por meio de nota, que o caso é investigado pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

A Marinha do Brasil (MB) também confirmou que a busca pelo corpo da advogada foi concluída a partir da atuação conjunta de equipes de Busca e Salvamento da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), do Corpo de Bombeiros e de pescadores da região.

"O corpo foi removido do local e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis de identificação. Desde o recebimento da informação do acidente, a CPAOR coordenou e conduziu operações de Busca e Salvamento, com o emprego de equipes e meios navais na região. A Marinha do Brasil solidariza-se com os familiares e amigos da vítima e lamenta profundamente o ocorrido", declarou.

Ainda foi detalhado pela Marinha que a CPAOR instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), com o propósito de apurar as circunstâncias e possíveis causas do acidente.

"A MB coloca à disposição do cidadão os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR, (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagens instantâneas), para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ambiental", encerrou.