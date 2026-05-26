‘Mata Porco’, suspeito de integrar de facção, morre após confronto com a PM em Melgaço

Um homem identificado como Diego Toledo, mais conhecido como ‘Mata Porco’, morreu após uma intervenção da Polícia Militar na noite de domingo (24), no município de Melgaço, no Marajó. Segundo informações policiais, ele era investigado por envolvimento com uma organização criminosa e possuía antecedentes por diferentes delitos.

De acordo com a PM, equipes realizavam patrulhamento ostensivo pela cidade quando receberam denúncias sobre um suspeito. Conforme as informações repassadas aos agentes, o homem estaria em frente à própria residência portando arma de fogo e supostamente comercializando drogas.

Os policiais seguiram até o endereço indicado e localizaram um homem com as características informadas. Ainda segundo a corporação, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou entrar rapidamente no imóvel.

A Polícia Militar informou que, durante a abordagem, Diego teria sacado uma arma artesanal calibre .38 e efetuado um disparo contra os agentes, mesmo após ordens para que soltasse o armamento. Diante da situação, os policiais reagiram e o suspeito foi baleado.

Após o confronto, os militares apreenderam uma arma de fogo artesanal com uma munição intacta e outra deflagrada, além de uma porção de substância semelhante à maconha. Diego Toledo chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Melgaço, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PM, ele possuía registros por crimes como tráfico de drogas, lesão corporal dolosa e violência doméstica. A corporação também afirmou que o suspeito ocupava uma posição considerada estratégica dentro da facção criminosa Comando Vermelho no município.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.