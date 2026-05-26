Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

‘Mata Porco’, suspeito de integrar de facção, morre após confronto com a PM em Melgaço

A intervenção policial ocorreu na noite de domingo (24)

O Liberal
fonte

‘Mata Porco’, suspeito de integrar de facção, morre após confronto com a PM em Melgaço. (Foto: Notícias Marajó)

Um homem identificado como Diego Toledo, mais conhecido como ‘Mata Porco’, morreu após uma intervenção da Polícia Militar na noite de domingo (24), no município de Melgaço, no Marajó. Segundo informações policiais, ele era investigado por envolvimento com uma organização criminosa e possuía antecedentes por diferentes delitos.

De acordo com a PM, equipes realizavam patrulhamento ostensivo pela cidade quando receberam denúncias sobre um suspeito. Conforme as informações repassadas aos agentes, o homem estaria em frente à própria residência portando arma de fogo e supostamente comercializando drogas.

Os policiais seguiram até o endereço indicado e localizaram um homem com as características informadas. Ainda segundo a corporação, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou entrar rapidamente no imóvel.

A Polícia Militar informou que, durante a abordagem, Diego teria sacado uma arma artesanal calibre .38 e efetuado um disparo contra os agentes, mesmo após ordens para que soltasse o armamento. Diante da situação, os policiais reagiram e o suspeito foi baleado.

Após o confronto, os militares apreenderam uma arma de fogo artesanal com uma munição intacta e outra deflagrada, além de uma porção de substância semelhante à maconha. Diego Toledo chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Melgaço, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PM, ele possuía registros por crimes como tráfico de drogas, lesão corporal dolosa e violência doméstica. A corporação também afirmou que o suspeito ocupava uma posição considerada estratégica dentro da facção criminosa Comando Vermelho no município.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

intervenção policial com morte
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Polícia Científica confirma que corpo encontrado por ribeirinhos é de advogada desaparecida em Belém

Em nota, a instituição informou que 'o corpo identificado pela família como sendo de Anna Carolina Novaes Pessoa passou por perícia e já foi liberado'

26.05.26 14h38

POLÍCIA

Dois homens são presos após PF e PRF apreenderem 18 kg de cocaína no Piauí

De acordo com a PF, a droga estava escondida em meio a uma carga lícita transportada e teria como destino a região Nordeste do país

26.05.26 14h13

BELÉM

Fibra realizará evento aberto ao público sobre conscientização ambiental na próxima quinta (28/5)

A ação é feita por meio da parceria do curso de Administração da Fibra com a ONU, que promove o projeto realizado pela IRI Brasil, iniciativa voltada à preservação das florestas tropicais

26.05.26 13h44

INTERVENÇÃO POLICIAL

‘Mata Porco’, suspeito de integrar de facção, morre após confronto com a PM em Melgaço

A intervenção policial ocorreu na noite de domingo (24)

26.05.26 13h16

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

TRISTE

Advogada desaparecida no Combu: bombeiros encontram corpo feminino na manhã desta terça-feira

O cadáver foi localizado nas proximidades do Furo São Benedito

26.05.26 8h31

TRISTE

Corpo de advogada vítima de acidente no Combu será levado para Minas Gerais, diz amigo

Um familiar de Anna Carolina está em Belém para fazer a identificação oficial do corpo

26.05.26 12h24

ASSALTO COM REFÉM

Após perseguição, quarteto é preso ao manter motorista de aplicativo refém em Belém

O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (26), no bairro da Condor

26.05.26 10h32

BUSCAS

Advogada desaparece após acidente com moto aquática na Ilha do Combu, em Belém

As buscas pela vítima continuam nesta segunda-feira (25)

25.05.26 8h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda