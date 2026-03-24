Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade na forma do pagamento nesta terça (24)

Usuários do Nubank enfrentaram instabilidade no final da manhã desta terça-feira (24) ao tentar realizar transações via Pix e outros tipos de operação. Pelas redes sociais, milhares de publicações relataram problemas no serviço.

Alguns clientes afirmaram, inclusive, que não conseguiram solicitar corridas em aplicativos de transporte por terem o cartão do Nubank cadastrado como forma de pagamento.

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Ao tentar fazer um Pix, os usuários eram direcionados para uma tela com a mensagem: “O Pix está temporariamente indisponível no Nubank. Estamos trabalhando para resolver isso. Você pode transferir agora via TED ou tentar fazer o Pix novamente mais tarde.”