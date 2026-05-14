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Economia

Sistema Comércio Pará promove Innovation Day durante a Semana S 2026

Evento nesta sexta-feira (15) vai reunir lideranças, empresários e profissionais de diferentes segmentos para discutir inovação e sustentabilidade

O Liberal
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Em Belém, o Sesc Teatro Casa Isaura Campos funciona com atividades culturais diversas na travessa Quintino Bocaiúva, nº 569, no Reduto (Foto: Marcos Campelo | Divulgação)

Dentro da progrmação da Semana S 2026, a Fecomércio Pará realiza o Innovation Day, em Belém, nesta sexta-feira (15). A iniciativa se volta ao empresariado paraense e vai reunir lideranças, empresários e profissionais de diferentes segmentos para discutir inovação, sustentabilidade, empreendedorismo e estratégias de gestão no cenário contemporâneo dos negócios.

A programação começa a partir, das 16h, no Sesc Teatro Casa Isaura Campos, com entrada gratuita mediante inscrição prévia. A agenda será aberta com o “Case de Sucesso: Boas Práticas Sustentáveis”, apresentado por Izabel Portela, representante do Shopping Boulevard. A atividade aborda experiências relacionadas à governança, inovação, economia circular, eficiência operacional e gestão socioambiental no setor varejista.

Às 16h30, será realizado o “Case de Sucesso: Hasegawa Franchising – Tradição, Inovação e Em

preendedorismo”, com participação de Jessica Hasegawa. O encontro vai promover a troca de experiências sobre gestão, posicionamento de mercado e consolidação empresarial no segmento da beleza.

A abertura oficial do evento está programa para às 17h30, com a fala institucional do presidente do Sistema Fecomércio Pará, Sebastião de Oliveira Campos.

A Semana S 2026 é uma iniciativa da Fecomércio Pará, Sesc Pará e Senac Pará, sindicatos empresariais, com apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Serviço:

Innovation Day – Semana S 2026
Data: 15/05/2026
Horário: A partir das 16h
Local: Sesc Teatro Casa Isaura Campos
Endereço: Tv. Quintino Bocaiúva, 589 – Belém/PA
Entrada: Gratuita mediante inscrição

Inscrições: Semana S Pará

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