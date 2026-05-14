Semana S 2026 Belém tem atividades gratuitas e programação cultural nesta sexta (15) e sábado (16)

Belém viverá uma grande ocupação urbana com ações gratuitas de qualificação profissional, saúde, cultura, lazer, inovação e empreendedorismo, na Semana S 2026. O evento acontecerá nesta sexta-feira (15) e sábado (16), em pontos diferentes da cidade. A iniciativa é da Fecomércio Pará, Sesc e Senac Pará, com o apoio da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e sindicatos empresariais.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site semana-s.portaldocomercio.org.br. Ao todo, são mais de 150 atividades, voltadas a públicos de todas as idades. Conforme os organizadores, por dois dias, Belém vai conectar uma rede de experiências abertas, com serviços, oficinas, atendimentos em saúde, atividades culturais e programação artística que valorizam a identidade amazônica.

"No ano passado, nós tivemos a oportunidade de fazer a Semana S por dois dias e foi um sucesso. Estamos repetindo ela agora, e dobrou o número de inscritos para participar, porque é muita coisa boa. Tudo gratuito, palestras interessantes. Para os empresários do comércio há um ciclo de palestras importantíssimo”, afirmou o presidente do Sistema Fecomércio Pará, Sebastião de Oliveira Campos.

A edição paraense integra a mobilização nacional da Semana S 2026, cuja estreia em 2025 reuniu mais de um milhão de pessoas em todo o país, com 251 mil atendimentos realizados e a arrecadação de 121 toneladas de alimentos.

Programação:

Em Belém, a programação será simultânea em diferentes pontos da cidade. O Sesc Doca, no Umarizal, é o polo central das ações de saúde preventiva, bem-estar, beleza ancestral e atividades culturais.

O Senac Cep Belém - Serzedelo vai concentrar experiências de gastronomia, hotelaria e a Rota Amazônia Sensorial. O Senac Cep Papaléo – Aristides Lobo reunirá tecnologia, inovação, hackathon e games, além de ser o ponto de partida para a Caminhada da Pessoa Idosa, e, ainda, vai receber a Unidade Móvel Saúde Mulher.

Diretora administrativa do Senac, Tatiani Gomes, destacou que estão sendo oferecidas 500 vagas gratuitas para qualificação. Para se candidatar, é necessário se inscrever no site, e comparecer presencialmente às atividades. “É uma oportunidade única, e estamos felizes em preparar esta programação, recebendo a todos com a qualidade que nos caracteriza ao longo de 80 anos de história”, disse ela.

Tatiani observou que a programação é extensa. “É um momento crucial para o público conhecer nossos ambientes e interagir com a dinâmica de ensino e de qualificação profissional do Senac, tanto para a população, em geral, quanto para os empresários”, afirmou.

Heloíva Távora, diretora regional do Sesc no Pará, assinalou que o Sesc abre as portas das suas duas principais unidades em Belém: o Sesc Doca e o Sesc Teatro Casa Isaura Campos, na travessa Quintino Bocaiúva. A programação reúne os serviços que a entidade oferece durante o ano, de forma gratuita, o que compreende desde atendimentos nas áreas de saúde, educação, lazer e assistência às ações educativas a jogos interativos.

Entre as ações, Távora ressaltou as consultas odontológicas e o serviço da unidade móvel de saúde da mulher com exames de prevenção do câncer de colo e de mama. O foco, disse ela, é a melhor qualidade de vida.

"Vamos ter um espaço de saúde chamado Conectar Sesc, com massagem relaxante, aromaterapia, entre outras ações. Então, quem comparecer, vai poder aliviar essa pressão do dia a dia do trabalho”, afirmou a diretora do Sesc.

A Praça Waldemar Henrique, sob gestão do Sesc, terá os shows de encerramento nas noites desta sexta e também no sábado. A organização informa que a programação foi elaborada para diferentes perfis de público, sejam empreendedores, famílias, jovens, pessoas idosas e o público em geral.

Serviço:

Datas: 15 e 16 de maio de 2026

Acesso: Gratuito e aberto ao público

Atividades: mais de 150 ações nas áreas de saúde, cultura, tecnologia, gastronomia, beleza, negócios e entretenimento

Realização: Fecomércio Pará/Sesc/Senac

Inscrições: semana-s.portaldocomercio.org.br