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Pix no crédito: veja como funciona e quais bancos liberam o 'fiado'

Nubank, Bradesco e Itaú já oferecem a modalidade que permite pagar depois; entenda taxas e riscos antes de usar

O Liberal

O chamado “Pix fiado” tem ganhado popularidade no Brasil, principalmente entre usuários que precisam de dinheiro imediato mesmo sem saldo na conta. Na prática, a modalidade é o uso do Pix com crédito, permitindo enviar valores na hora e pagar depois, geralmente com juros.

Bancos como Nubank, Bradesco e Itaú já oferecem soluções semelhantes, cada uma com regras próprias, ampliando as opções para quem precisa de liquidez rápida.

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Como funciona o Pix no crédito

No modelo geral, o funcionamento é simples: o usuário realiza um Pix normalmente, mas o valor não sai do saldo da conta. Em vez disso, ele utiliza uma linha de crédito, seja do cartão ou de um limite pré-aprovado, e paga depois.

Apesar da praticidade, a operação pode envolver juros e taxas, que variam conforme o banco e o número de parcelas escolhidas.

Veja como cada banco oferece o serviço

Nubank

No Nubank, o Pix no crédito utiliza o limite do cartão. O valor é transferido instantaneamente para o destinatário, enquanto o cliente paga na fatura.

É possível quitar à vista ou parcelar em até 12 vezes. No entanto, há cobrança de taxas, que variam de acordo com a operação.

Bradesco

O Bradesco oferece o chamado “Pix com Crédito”, que funciona por meio de uma linha de crédito pré-aprovada.

Nesse caso, o valor é parcelado em prestações mensais debitadas da conta corrente, enquanto o recebedor recebe o dinheiro na hora.

Itaú

O Itaú também disponibiliza uma solução semelhante, tratando o Pix com crédito como uma espécie de empréstimo.

O cliente pode enviar valores mesmo sem saldo e pagar posteriormente, com incidência de juros conforme as condições contratadas.

Pix fiado: vale a pena?

Embora o Pix no crédito possa ser útil em situações emergenciais, ele exige atenção. Como envolve juros, o custo final pode ser maior do que o esperado.

Por isso, especialistas recomendam:

  • Simular antes de contratar
  • Avaliar o valor total com juros
  • Evitar parcelamentos longos

Na prática, o “Pix fiado” pode ajudar em momentos de aperto, mas deve ser usado com planejamento para não comprometer o orçamento.

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