Mulher salva em penhasco em Minas Gerais pediu medida protetiva contra ex dias antes

Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 anos, encontrada com vida após ser empurrada de um penhasco na Serra do Rola-Moça, em Belo Horizonte, havia procurado a polícia dias antes do crime para denunciar o ex-companheiro por ameaças e perseguição. Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 anos, foi localizado e preso em Várzea da Palma, no Norte de Minas. De acordo com os investigadores, ele confessou ter sequestrado a ex-companheira e a jogado do penhasco.

Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais, a vítima registrou um boletim de ocorrência na noite de 20 de maio e solicitou uma medida protetiva de urgência após relatar medo do comportamento do ex.

Perseguição após término de relacionamento

Em depoimento à Polícia Civil, Ana Cláudia afirmou que manteve um relacionamento de 12 anos com o suspeito e que os dois têm uma filha de 9 anos. Conforme o relato da vítima, as perseguições começaram após o término da relação, encerrada em fevereiro deste ano.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou que vinha sendo intimidada pelo ex-companheiro nos últimos meses, situação que motivou o pedido de proteção judicial antes do desaparecimento. Ana relatou que atuava como diarista em diferentes bairros de Belo Horizonte e que vinha sendo constantemente monitorada pelo ex-companheiro em locais de trabalho.

De acordo com o boletim de ocorrência, em um dos episódios, no bairro Mangabeiras, no dia 20 de abril, o homem teria ido até a residência onde ela prestava serviço. Ele se apresentou ao responsável pelo imóvel como marido da vítima e tentou entrar no local sob a justificativa de conversar com Ana Cláudia.

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Ameaças

Ainda conforme o relato feito à polícia, no mesmo dia em que procurou a delegacia para pedir medida protetiva, Ana Cláudia afirmou que o ex-companheiro foi até a escola buscar a filha do casal e, ao devolvê-la à casa da mãe da vítima, iniciou uma discussão.

Na sequência, segundo o boletim, ele teria telefonado para o celular da criança e passado a proferir ameaças e ofensas contra a ex-companheira. Entre as frases registradas, o homem teria dito: “Cê vai me pagar, cê desgraçou com minha vida, cê me afastou da minha filha”, conforme consta no documento policial.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)