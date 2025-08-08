Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Quem era o casal encontrado morto após fazer sexo na beira de penhasco e carro despencar

O veículo caiu após movimentação do casal dentro do carro durante a relação sexual

Gabrielle Borges
fonte

Segundo a polícia, a queda do veículo se deu devido a movimentação do casal dentro do carro durante a relação sexual, o que fez o transporte ir para frente e descer pela rampa, arremessando o casal para fora. (Reprodução/G1)

Um casal morreu após o carro em que estavam tendo relações sexuais despencar de uma rampa de voo livre na cidade de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. O casal foi identificado como Marcone da Silva Cardoso, de 26 anos, e Adriana Machado Ribeiro, de 42. Eles foram encontrados sem roupas e a poucos metros de onde o veículo estava.

Quem são as vítimas

  • Marcone da Silva Cardoso
image Marcone deixou o irmão em casa e seguiu para o local com a namorada (Reprodução / Redes sociais)

Marcone tinha 26 anos e era natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele morava em Venda Nova do Imigrante e trabalhava como operador de máquinas.

  • Adriana Machado Ribeiro
image Adrianha tinha 42 anos e deixa dois filhos (Reprodução / Redes sociais)

Adriana Machado Ribeiro tinha 42 anos e era de Venda Nova do Imigrante. Ela trabalhava havia 16 anos em uma padaria. A mãe de Adriana é gerente do local. A vítima deixou dois filhos, um menino e uma menina, de um relacionamento anterior. Ela namorava Marcone havia seis meses.

Relembre o caso

O casal teria saído de madrugada de uma festa e ido ao local para namorar. Antes disso, deixaram o irmão de Marcone em casa.

A apuração inicial aponta que, ao chegar no terreno, o casal estacionou próximo a uma ribanceira devido a pouca iluminação do lugar e as chances de serem flagrados serem menores.

De acordo com informações da polícia, a queda do veículo se deu devido à movimentação do casal dentro do carro durante a relação sexual, o que fez o transporte ir para frente e descer pela rampa, arremessando as vítimas para fora. O terreno estava molhado, indicando que poderia ter chovido. 

A PM foi acionada só pela manhã, após um caseiro encontrar o carro. Ele disse que escutou alguns barulhos durante a madrugada, mas não chegou a ver nada devido à escuridão. 

Após as buscas, os policiais identificaram partes do veículo espalhadas na vegetação e o corpo de Marcone na base de uma pedra. O delegado informou que ambos foram encontrados sem roupa.

A perícia foi acionada em seguida e o casal foi encaminhado a SML (Seção Regional de Medicina Legal) para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.  

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante e Felipe Saraiva, editores web de OLiberal.com.)

Palavras-chave

Brasil

casal morre em carro

carro despenca de rampa
