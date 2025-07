Casal que nasceu no mesmo dia morre após festa de aniversário em acidente de moto em SC

Uma tragédia ocasionada por um acidente de moto na BR-101, em São José, na Grande Florianópolis, terminou com a morte do casal Nicolly Morais de Melo e Gregory Mayllon, que, coincidentemente, faziam aniversário no mesmo dia. Leia mais detalhes a seguir.

Nicolly e Gregory haviam se conhecido há cerca de seis meses, de acordo com uma prima dele. Os dois compartilhavam a mesma data de nascimento e celebraram a chegada dos 27 anos em conjunto com um churrasco na casa de um amigo. Gregory era motorista de aplicativo para motos

O jovem era natural do Pará e se mudou para Florianópolis em 2021 para tentar uma nova vida. Já Nicolly cresceu no estado catarinense.

O acidente de moto ocorreu no domingo (20), informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-101. A motocicleta era pilotada por Gregory e tombou por volta das 22h30 de domingo no km 209. O veículo tinha placas de São José. Não se sabe ainda as causas do acidente, mas o casal morreu na hora.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)