Casal morre asfixiado após colocar churrasqueira em quarto para se aquecer

O casal Edwin Luisi Silva, de 40 anos, e Silvana da Silva, de 39 anos, de Minas Gerais, morreu após colocar uma churrasqueira, ainda em brasa, dentro do quarto para tentar se manter aquecido durante a noite. Marido e mulher foram encontrados sem vida pela filha de 14 anos, na última quinta-feira (19). A menina e o irmão, que também tinham feito o mesmo mecanismo para tentar fugir do frio durante a madrugada, apresentaram sintomas de intoxicação.

De acordo com os policiais que investigam o caso, a adolescente foi acordada pelo irmão de 9 anos, que reclamava de dor de cabeça. Ele foi medicado e depois a menina tentou chamar os pais para contar a situação, mas o casal não atendia e ela invadiu o quarto onde os encontrou já mortos.

Os pais das crianças tinham acendido a churrasqueira e fechado portas e janelas, para impedir que o frio entrasse. Segundo a perícia da Polícia Civil, eles se intoxicaram com o dióxido de carbono na fumaça, vindo do carvão, e que tomou o quarto. O casal ainda teria deixado algumas brasas no quarto dos filhos, como forma de também aquecê-los, o que pode ter levado o menino a ter dor de cabeça.

Os filhos do casal foram levados a um hospital, onde receberam atendimento médico e foram liberados. Eles estão sob a guarda da irmã mais velha, que não mora na mesma casa. A Polícia Civil acredita ser uma fatalidade, mas continuará as investigações.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)