Ciatox atendeu cerca de 21 pessoas que inalaram fumaça na explosão de depósito em Barcarena

Na madrugada desta terça-feira, 7, o Centro de Informação e Atendimento Toxicológico (Ciatox) da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) realizou cerca de 21 teleatendimentos relacionados à inalação de fumaça tóxica. Os atendimentos foram disponibilizados aos moradores da região que inalaram a fumaça e foram afetados de alguma forma pela pela explosão de um dos depósitos de produtos químicos da mineradora Imerys, na noite de segunda-feira (6). O Ciatox segue acompanhando os casos no município junto com a direção da UPA de Barcarena.

“A nossa maior preocupação foi com a intoxicação respiratória desses pacientes. Dessa forma, orientamos que houvesse evacuação das famílias em um raio de, no mínimo, 800 metros em torno da fábrica para evitar maior número de vítimas. A exposição a esses agentes pode causar irritação cutânea e ocular, que são tratadas com descontaminação física e, dependendo do grau de acometimento, podem ser necessárias terapias mais específicas. Recomendamos que os sintomáticos procurassem a UPA de Barcarena para o monitoramento do quadro e 36 pacientes com sintomas leves tiveram a orientação repassada de acordo com o serviço de toxicologia”, destacam os médicos Caio Dourado e Sarah Faro, responsáveis por guiar as condutas médicas do Ciatox.

Segundo a Ciatox, as vítimas apresentavam sinais de intoxicação e sintomas como insuficiência respiratória, irritação de pele e irritação ocular, similares à inalação de fumaça tóxica resultante da queima do caulim, que gera o hidrossulfito de sódio que por sua vez, em contato com outras substâncias, se transforma em enxofre, que pode levar à intoxicação tanto em seres humanos como em animais.

“Nenhum paciente evoluiu com gravidade e acreditamos que esse pronto atendimento com as orientações necessárias para casos de intoxicação foi importante. No momento estamos orientando as pessoas que sentirem qualquer manifestação de intoxicação a procurar a UPA, que já recebeu nosso protocolo e condutas para o atendimento desses casos”, ressalta Shirley Dourado, coordenadora do Centro.

Os atendimentos podem ser feitos 24h pelos telefones 08007226001, 32016640, 985198770 (móvel), 986284585 (WhatsApp) e ainda pelo Disque Intoxicação: 0800-7226001.

