Pai mata bebê de 1 ano asfixiado com um travesseiro

A polícia prendeu em flagrante um homem de 24 anos na manhã desta segunda-feira (7), suspeito de ter matado com um travesseiro a própria filha, de um ano e dois meses, em Siderópolis, no sul catarinense.

De acordo com os agentes militares, o acusado teria chegado em uma unidade de saúde com a criança nos braços, alegando que ela teria sido vítima de um mal súbito. No entanto, os médicos suspeitaram do caso e a mãe da criança teria revelado que o esposo sufocou o bebê com um travesseiro.

No mesmo instante, a Polícia Militar foi acionada e o prendeu no mesmo local. Ele foi encaminhado para a Central de Plantão Policial de Criciúma. Já o corpo da criança foi encaminhado para um exame do Instituto Médico Legal (IML).