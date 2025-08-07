Capa Jornal Amazônia
Casal encontrado morto e sem roupas foi namorar em carro e veículo caiu de paredão de 400m

Segundo o delegado Alberto Roque Peres, a principal hipótese é a de que o casal tenha estacionado o veículo próximo da ribanceira para namorar

Estadão Conteúdo
fonte

Adriana Machado Ribeiro e Marcone da Silva Cardoso (Reprodução / TV Gazeta)

A Polícia Civil de Espírito Santo investiga a morte de um casal após o carro onde o homem e a mulher estavam cair em um paredão de 400 metros, na cidade Venda Nova do Imigrante - a cerca de 105 quilômetros da capital Vitória. O caso aconteceu entre a noite do último domingo, 3, e a madrugada de segunda-feira, 4.

Segundo o delegado Alberto Roque Peres, a principal hipótese é a de que o casal tenha estacionado o veículo próximo da ribanceira para namorar. Mas, o carro teria se movimentado e caído da ribanceira.

"Todos os indícios levam a crer que tenha sido isso, mas não descartamos outras hipóteses", diz Peres. As vítimas foram identificadas como sendo Marcone da Silva Cardoso, de 28 anos, e Adriana Machado Ribeiro, de 42. O homem era de Minas Gerais e a mulher trabalhava em uma padaria de Venda Nova do Imigrante.

À reportagem, o delegado explicou que o casal tinha ido a uma festa na noite de domingo, 3, em Castelo, município vizinho. Na volta, teria parado no local para namorar e estacionado o carro em um lugar escuro, isolado, sem sinalização ou barreiras próximas do desfiladeiro.

A região onde Marcone e Adriana pararam o carro é conhecida por ser um ponto para salto de asa delta e um mirante onde as pessoas frequentam para tirar fotos. O local até possui estacionamento e maior proteção, mas o casal teria parado o veículo em uma área mais afastada do ponto onde é mais bem estruturado.

O carro foi localizado na segunda-feira, 4, em um sítio particular no bairro Tapera. Os corpos, que acabaram sendo lançados para fora do veículo, foram encontrados por um funcionário da propriedade. A Polícia Militar foi acionada na sequência.

"Eles estavam parcialmente sem roupas e, por estarem sem cinto, acabaram sendo arremessados para fora do carro. São alguns dos indícios de que eles estavam mesmo namorando", disse o delegado.

Peres afirma também que o freio de mão do carro estava puxado e que as investigações apuram se Marcone ingeriu bebida alcoólica antes do acidente. "Isso (o álcool) pode ter sido um agravante para ele não conseguir ver que tinha parado o carro perto do paredão", disse. "Mas isso só teremos certeza quando o laudo for concluído"

A Polícia Civil (PCES) informou que os corpos foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

"As circunstâncias do fato são apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outra (Dipo) de Venda Nova do Imigrante", acrescentou a polícia, em nota.

