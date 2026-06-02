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Enem 2026: Candidatos com crises de ansiedade ou TOC poderão ter acompanhante na prova; saiba mais

Para garantir o acompanhante autorizado ou outras adaptações necessárias, o participante deve comprovas as condições

Gabrielle Borges
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Imagem Ilustrativa da prova do Enem (Reprodução)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 traz uma mudança histórica em suas regras de acessibilidade e inclusão. Pela primeira vez, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai permitir que candidatos com transtornos mentais, como crises de ansiedade crônica e Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), tenham direito a um acompanhante autorizado nos dias de aplicação das provas. Saiba mais detalhes abaixo.

Fibromialgia está inclusa na lista de atendimento

De acordo com o edital publicado pelo Inep, a lista de condições que dão direito ao atendimento especializado foi ampliada. A partir desta edição, além dos transtornos mentais, pessoas diagnosticadas com fibromialgia também passam a ter direito ao suporte. A síndrome crônica é conhecida por causar dores generalizadas pelo corpo, fadiga extrema, distúrbios do sono e lapsos de memória ou alterações de humor, fatores que comprometem diretamente o rendimento sob pressão.

Como solicitar o direito?

Para garantir o acompanhante autorizado ou outras adaptações necessárias, o participante precisa seguir as regras de transição e os prazos estipulados pelo cronograma oficial do Enem 2026.

  • Comprovação obrigatória: O pedido de atendimento especializado não é automático. Ele deve ser formalizado no sistema de inscrição mediante a apresentação de documentação médica detalhada.
     
  • Laudo Médico: O documento anexado precisa conter o diagnóstico com a Classificação Internacional de Doenças (CID), a assinatura e o carimbo com o CRM do médico especialista responsável.

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Como vai funcionar?

O candidato que tiver o pedido deferido pelo Inep contará com uma rede de apoio imediato caso perca o controle emocional ou enfrente dores agudas durante o teste. Como:

  • Espaço monitorado: O acompanhante do estudante ficará aguardando em uma sala reservada e devidamente monitorada por fiscais do Enem.
  • Momento de estabilização: Se o participante tiver uma crise de ansiedade ou precisar de suporte devido ao TOC, ele poderá ser conduzido a esse espaço para se estabilizar com a ajuda da pessoa de confiança.
  • Auxílio físico e alimentar: A sala reservada também servirá de base para profissionais ou parentes que precisem auxiliar o estudante em funções básicas, como locomoção até o banheiro e alimentação durante os intervalos da prova.

Prazo de inscrição

O prazo para solicitar o atendimento especializado já está aberto e vai até o dia 5 de junho, devendo ser realizado diretamente na Página do Participante, no momento da inscrição. Vale lembrar que o Enem mantém uma ampla lista de públicos elegíveis para recursos de acessibilidade e tempo adicional.Além das novidades deste ano (transtornos mentais e fibromialgia), o atendimento especializado permanece garantido para:

  • baixa visão;
  • cegueira;
  • visão monocular;
  • deficiência física, auditiva, intelectual e surdez;
  • surdocegueira;
  • dislexia;
  • discalculia;
  • déficit de atenção;
  • transtorno do espectro autista (TEA);
  • gestantes;
  • lactantes;
  • diabéticos;
  • idosos; e
  • estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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