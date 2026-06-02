Enem 2026: Candidatos com crises de ansiedade ou TOC poderão ter acompanhante na prova; saiba mais

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 traz uma mudança histórica em suas regras de acessibilidade e inclusão. Pela primeira vez, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai permitir que candidatos com transtornos mentais, como crises de ansiedade crônica e Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), tenham direito a um acompanhante autorizado nos dias de aplicação das provas. Saiba mais detalhes abaixo.

Fibromialgia está inclusa na lista de atendimento

De acordo com o edital publicado pelo Inep, a lista de condições que dão direito ao atendimento especializado foi ampliada. A partir desta edição, além dos transtornos mentais, pessoas diagnosticadas com fibromialgia também passam a ter direito ao suporte. A síndrome crônica é conhecida por causar dores generalizadas pelo corpo, fadiga extrema, distúrbios do sono e lapsos de memória ou alterações de humor, fatores que comprometem diretamente o rendimento sob pressão.

Como solicitar o direito?

Para garantir o acompanhante autorizado ou outras adaptações necessárias, o participante precisa seguir as regras de transição e os prazos estipulados pelo cronograma oficial do Enem 2026.

Comprovação obrigatória: O pedido de atendimento especializado não é automático. Ele deve ser formalizado no sistema de inscrição mediante a apresentação de documentação médica detalhada.



O pedido de atendimento especializado não é automático. Ele deve ser formalizado no sistema de inscrição mediante a apresentação de documentação médica detalhada. Laudo Médico: O documento anexado precisa conter o diagnóstico com a Classificação Internacional de Doenças (CID), a assinatura e o carimbo com o CRM do médico especialista responsável.

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Como vai funcionar?

O candidato que tiver o pedido deferido pelo Inep contará com uma rede de apoio imediato caso perca o controle emocional ou enfrente dores agudas durante o teste. Como:

Espaço monitorado : O acompanhante do estudante ficará aguardando em uma sala reservada e devidamente monitorada por fiscais do Enem.

: O acompanhante do estudante e devidamente monitorada por fiscais do Enem. Momento de estabilização : Se o participante tiver uma crise de ansiedade ou precisar de suporte devido ao TOC, ele poderá ser conduzido a esse espaço para se estabilizar com a ajuda da pessoa de confiança.

: Se o participante tiver uma crise de ansiedade ou precisar de suporte devido ao TOC, ele com a ajuda da pessoa de confiança. Auxílio físico e alimentar: A sala reservada também servirá de base para profissionais ou parentes que precisem auxiliar o estudante em funções básicas, como locomoção até o banheiro e alimentação durante os intervalos da prova.

Prazo de inscrição

O prazo para solicitar o atendimento especializado já está aberto e vai até o dia 5 de junho, devendo ser realizado diretamente na Página do Participante, no momento da inscrição. Vale lembrar que o Enem mantém uma ampla lista de públicos elegíveis para recursos de acessibilidade e tempo adicional.Além das novidades deste ano (transtornos mentais e fibromialgia), o atendimento especializado permanece garantido para:

baixa visão;

cegueira;

visão monocular;

deficiência física, auditiva, intelectual e surdez;

surdocegueira;

dislexia;

discalculia;

déficit de atenção;

transtorno do espectro autista (TEA);

gestantes;

lactantes;

diabéticos;

idosos; e

estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)