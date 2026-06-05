Coluna do Estadão: Queda de Flávio no Sudeste preocupa aliados, que temem palanques fracos

A queda do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Sudeste, de acordo com pesquisas recentes, tem preocupado bolsonaristas. Na visão de aliados, se o presidenciável do PL continuar perdendo força na região que reúne os três maiores colégios eleitorais do País - São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro -, este último o reduto eleitoral da família Bolsonaro, os palanques estaduais da direita ficarão ainda mais enfraquecidos. Como mostrou a Coluna, pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada há duas semanas apontou que Flávio despencou no Sudeste, enquanto o presidente Lula ganhou fôlego na região. Em apenas um mês, na comparação entre o levantamento de abril e maio, o presidenciável do PL foi de 41,2% para 30,7% no Sudeste, uma queda de 10 pontos porcentuais.

VIDRAÇA. Uma das maiores preocupações do entorno de Flávio é o Rio, onde o palanque do PL é descrito como "totalmente bagunçado". O candidato ao governo é Douglas Ruas, que vai ter que lidar com o desgaste de ter participado da gestão do ex-governador Cláudio Castro (PL).

LEQUE. Castro desistiu de concorrer ao Senado por estar enrolado com a Justiça. Agora, caberá ao ex-presidente Jair Bolsonaro decidir quem vai ocupar a vaga, se os deputados Sóstenes Cavalcante, Carlos Jordy ou o senador Carlos Portinho, preterido por Flávio quando montou a chapa.

QUEM VAI?. Em Minas, não há sequer uma definição sobre quem poderá dar palanque a Flávio. O senador Cleitinho (Republicanos), que lidera as pesquisas, ainda não oficializou a candidatura. Bolsonaristas duvidam que ele concorra, e afirmam que ele "só sabe ser pedra, não sabe ser vidraça".

IMPEDIDO. O senador Romário (PL-RJ) pediu à presidência do Senado para retirar sua assinatura de um projeto alternativo ao fim da escala de trabalho 6x1, endossado pela oposição. Romário citou "dúvidas e interpretações" geradas em relação ao texto que ele assinou e disse ser favorável ao fim da 6x1.

PARALELA. A proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), correligionário de Romário, cria um regime opcional de contratação baseado em horas trabalhadas.

CONFIRMA. O União Brasil foi o único partido político que inspecionou o código-fonte das urnas eletrônicas no Tribunal Superior Eleitoral em oito meses. Representantes da legenda foram recebidos por técnicos da Corte na última semana. Federada com o PP, a sigla gere a maior fatia dos bilionários fundos partidário e eleitoral.

SEGUE... O jogador de futebol Vini Jr., uma das esperanças da seleção brasileira na Copa do Mundo, teve um processo arquivado na Justiça do Rio de Janeiro por perturbação do sossego. O atleta era processado por um vizinho de uma casa de festas na zona oeste do Rio, onde fez sua festa de aniversário em 2025 com shows de Travis Scott, Ivete Sangalo e Ludmilla.

...O JOGO. O arquivamento foi solicitado em abril pelo Ministério Público e acatado pela Justiça fluminense, que avaliou que não havia elementos mínimos de prova no caso.

PRONTO, FALEI!

Marieta Severo Atriz

"O jogo do tigrinho e as bets prometem sorte, diversão, riqueza, mudança de vida, mas só trazem dívidas e desespero para milhões de famílias brasileiras."

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Sérgio Danese Embaixador junto à ONU

Ajudou o Brasil a ser eleito, com 181 votos, para o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), mandato que será exercido entre 2027 e 2029.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, interino, e Leticia Fernandes)