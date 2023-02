Casamento é cancelado após brincadeira da noiva e viraliza; vídeo

O casal Mirian Ferraz Gomes, de 39 anos, e Vanildo Vieira, de 38, de São Paulo, teve seu casamento momentaneamente cancelado após uma brincadeira da noiva, que foi mal interpretada. Vanildo compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando o momento em que aceita a esposa por livre e espontânea vontade e ela responde "não", rindo, e em seguida diz que estava brincando. O juiz de paz, que estava celebrando o casamento, decidiu cancelar a celebração, alegando que a afirmação de vontade deve ser solene. O vídeo é de 2016, mas viralizou na última semana.

"Não pode brincar. Não tem desculpa. É sério. Infelizmente, hoje, não vai casar, não", diz o juiz de paz que aparece nas imagens.

Muitos internautas ficaram curiosos sobre o que aconteceu com o casal após a negativa do juiz. O próprio Vanildo conta que, após muita insistência, o juiz concordou em realizar a celebração no mesmo dia. Mas o casamento só aconteceu após todos os outros casais que estavam programados para o casamento coletivo.

"Ele casou a gente por último. Esperamos umas duas horas, por aí", disse Vanildo. O casal segue junto até hoje, seis anos após o incidente do vídeo. Ele decidiu compartilhar a história para conscientizar as pessoas sobre a importância de não fazer brincadeiras inapropriadas em momentos sérios.

"Minha esposa é uma excelente companheira e temos uma filha linda, de dois anos e seis meses", completa o marido.

O que diz a lei?

O Código Civil determina que a celebração do casamento seja "imediatamente suspensa" se algum dos noivos declarar que a afirmação "não é livre e espontânea". Ainda, o casamento não pode ser remarcado no mesmo dia, caso seja cancelado por causa dessa negativa.