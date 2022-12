Da alegria ao esfaqueamento: confusão durante casamento termina com convidado no hospital; vídeo

O bordão "felizes para sempre" nem durou tanto assim em um casamento na Austrália. Vídeos mostram os registros de uma cerimônia, aparentemente tranquila, e em seguida as imagens das câmeras de segurança com uma briga generalizada entre os convidados. De acordo com o “7 News”, uma pessoa de 49 anos saiu ferida com golpes de faca e levada ao hospital.

Esse é um passo importante para os noivos celebrando o laço, ao lado de sua família e amigos. Ao que se sabe, o casamento ocorreu entre momentos de alegria, dança e música. Não há insformaçõessobre a motivação da briga homens, que vão parar na calçada. Também nã]o há informações sobre a saúde da vítma. As informações são do site O Tempo.

Pelo vídeo, um deles lança um gancho de esquerda que erra por pouco, mas rapidamente faz com que as tensões transbordem. Veja!

