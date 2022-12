Madrinha faz pose ‘audaciosa’ em foto com noivos e viraliza: 'Pediria o divórcio'

Uma mulher norte-americana viralizou nas redes sociais após compartilhar as fotos do casamento e um registro com a madrinha chamar atenção dos internautas. A pose da convidada incomodou muitas pessoas. Com informações do Uol.

Heather Lynn aparece sorrindo e de braços dados com o marido, Travis, de terno azul, segurando um buquê colorido. No entanto, a mulher morena ao lado do casal, que também carrega um ramo de flores, aparece ora com as mãos envolvidas nos braços do noivo, ora posando com uma de suas mãos por cima da dele, em região próxima à virilha do homem.

No terceiro registro, em que os noivos olham um para o outro, a madrinha permanece de mãos dadas com o recém-casado. Centenas de comentários começaram a apontar para os elementos estranhos das fotos: "Ela não recebeu o memorando de que não era a noiva?!", uma pessoa escreveu. Outro acrescentou: "Penso que o fotógrafo está tentando lhe dizer algo". "Eu estaria me divorciando", opinou um terceiro usuário.

O vídeo teve mais de 18 milhões de visualizações, o que levou o novo casal a gravar um vídeo se retratando. Nele, Travis afirma que a madrinha perdeu o equilíbrio e então ele serviu como apoio. Heather acrescentou que a amiga já tinha bebido muitas taças de vinho.

"O fotógrafo sugeriu uma pose maluca enquanto minha esposa e eu estávamos nos beijando, a madrinha fez e quase caiu", explicou o noivo. "Desculpe desapontar todos que queriam que eu fosse um traidor e a nossa madrinha uma destruidora de lares", complementou.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)