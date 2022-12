Ao som do hino do Vasco, Casimiro se casa no Rio de Janeiro e usa aliança com cruz de malta

O streamer Casimiro Miguel se casou na última segunda-feira (19). Junto há quase 10 anos com Anna Beatriz Lima, o influenciador firmou matrimônio em uma cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro. A união era para ter acontecido no mês passado. No entanto, após o jornalista testar positivo para a covid-19, a cerimônia foi adiada para dezembro deste ano, após a Copa do Mundo.

O Mundial do Catar, inclusive, trouxe ainda mais sucesso ao streamer. No canal CazéTV, no Youtube, o jornalista fez uma cobertura intensa do torneio, transmitindo um jogo por dia, ao vivo.

Vasco

Nas transmissões na Twitch, Casimiro nunca escondeu a paixão pelo Vasco da Gama, clube do coração. O Gigante da Colina não poderia estar longe no momento do casamento. O casal saiu da cerimônia ao som do Hino do Vasco e o jornalista usava uma aliança com a cruz de malta.