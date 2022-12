Paraense é notado por Casimiro após fazer símbolo da torcida do Vasco em foto da formatura

O paraense Pedro Heitor Maués da Gama Taveira foi notado no Twitter pelo influenciador Casimiro, na noite desta sexta-feira (16), após fazer o símbolo da Força Jovem do Vasco durante a foto para a formatura do terceiro ano do ensino médio.

Pedro é aluno de um colégio particular localizado no centro de Belém. A publicação que deu início a movimentação foi da mãe dele, Angélica Maués. No post, divulgado também no dia 16, ela explica que o menino achou “ok posar fazendo o símbolo” da torcida. Veja:

Porém, a surpresa veio horas depois: Casimiro, torcedor do Vasco e famoso por vídeos de entretenimento de esportes, republicou a postagem de Angélica. O feito já conta com 5.574 curtidas.

Angélica, mãe de Pedro, ainda comentou que o filho é muito fã do Casimiro e que iria morrer de felicidade. A foto também foi compartilhada por um perfil oficial que divulga notícias sobre o time do Vasco.