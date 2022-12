Marcos Caruso nega casamento e diz que aliança foi comprada em feirinha: 'Conclusão precipitada'

Após virar notícia sobre seu suposto casamento com o técnico de enfermagem Marcos Paiva, o ator Marcos Caruso negou ter se casado com o parceiro, durante a tarde desta terça-feira (20), e afirmou que tudo não passou de conclusão precipitada.

"Não houve nenhuma oficialização de casamento. A conclusão das fotos foi precipitada", disse ele para o Hugo Gloss, alegando que estava em Portugal para assistir sua peça de teatro, "Trair e Coçar é Só Começar", e que os anéis foram comprados em uma feirinha.

"Estivemos em Lisboa para assistirmos ao sucesso que minha peça está fazendo por lá (lotado até 20 de janeiro) e postamos as mãos para o alto, com anéis comprados numa feirinha no Bairro Alto, e já aconteceu a repercussão de que houve casamento", completou Marcos Caruso.

Na conversa, Marcos Caruso ainda relatou que pretende deixar sua vida pessoal o mais discreta o possível, mas que estava feliz ao lado do seu namorado, com quem vive um relacionamento desde 2018. "Continuo com a discrição de sempre quanto à minha vida pessoal. Estamos muito felizes e, na medida do possível e do querer, discretos", finalizou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web Vanessa Pinheiro)