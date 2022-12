Marcos Caruso aproveita pausa nas gravações de 'Travessia' e se casa em Portugal

O ator Marcos Caruso, de 70 anos, oficializou, no último domingo (18), o relacionamento com o técnico de enfermagem Marcos Paiva, de 55 anos, durante a viagem de três dias para Lisboa, Portugal. Após uma curta pausa nas cenas da novela “Travessia”, o artista viajou à cidade para conferir a gravação de sua peça e casar com o marido, com quem possui um relacionamento desde 2018.

VEJA MAIS

Com uma foto em uma rua do Bairro Alto, em Lisboa, Marcos Paiva registrou o momento de felicidade ao lado do ator. Além disso, os dois também passaram por uma das igrejas da cidade para pedir as bençãos à nova fase do relacionamento.

Artistas e amigos próximos de Caruso e Paiva, comemoraram a união nos comentários da postagem. “QUE LIIIIIIIIIINDO, MEUS AMORES”, escreveu Heloísa Perissé. “Parabéns, que beleza!!!!!”, desejou Ana Beatriz Nogueira.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor em Oliberal.com)