'Travessia': Oto assume crime para salvar Brisa? Protagonista foi presa por causa do hacker

“Travessia” é a substituta de “Pantanal” no horário nobre da TV Globo, e estreou há mais de um mês na grade da emissora.

A trama central envolve a história de Brisa (Lucy Alves), uma jovem maranhense, vítima de um crime virtual. Quando montagens com o seu rosto são espalhadas pela internet, ela precisa descobrir o que está acontecendo e quem pode ser o responsável. A autoria da novela é de Gloria Perez.

Oto assume crime para salvar Brisa?

Depois de ser confundida com uma sequestradora de bebês e quase ser linchada, Brisa entra no carro de Oto (Rômulo Estrela) para fugir da multidão. Já no Rio de Janeiro, o hacker empresta seu casaco para a maranhense, mas uma arma cai da peça e o casal é flagrado pela polícia. Os dois acabam presos, mas o rapaz acusa a morena pelo porte da arma e é solto.

Só depois de muito tempo, ele decide ajudar a protagonista. Escondido de Moretti (Rodrigo Lombardi), Oto contrata uma advogada para tirar Brisa da prisão.

Depois de ser solta, Brisa recomeça a vida no Rio a acaba engatando um relacionamento com Oto. Mas, apesar da mudança, a mocinha ainda não foi inocentada pelo crime. Sendo assim, telespectadores questionam se o rapaz será capaz de contar a verdade e assumir o porte do revólver.

Na melhor das hipóteses, Oto assume o crime e mostra ter um bom caráter. O hacker pode ir parar atrás das grades, por pouco tempo. Por outro lado, o rival de Ari (Chay Suede) pode continuar em silêncio, mandando Brisa para a cadeia.

Que horas ‘Travessia’ é exibida?

“Travessia vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 21h40min, logo após o “Jornal Nacional”.