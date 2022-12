Noivo beijado por convidado durante casamento se pronuncia e anuncia que virá ao Brasil

Após o caso do convidado que beijou um noivo durante um casamento viralizar, o próprio noivo, Vera Angel, utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (22), para se pronunciar sobre o vídeo. Em uma publicação feita no Instagram, ele afirmou que ficou incomodado com a situação e que o episódio da festa saiu do controle por causa da ingestão de bebida alcoólica.

No post, que possui mais de 5 mil curtidas, Vera falou sobre os preconceitos dirigidos à comunidade LGBTQIA+ e disse ainda não ter assimilado tudo o que ocorreu.

“Ainda não acredito, mas me ajudou a entender como se sentem as pessoas da comunidade Igbti quando decidem tirar as máscaras, ser elas perante o mundo e suportar o assédio da sociedade que te aponta como se tivessem cometido um homicídio ou algum ato aberrante”, escreveu em uma parte do texto.

Em seguida, o noivo disse que tem tido uma grande força mental para não optar por suicídio e agradeceu todo o apoio que tem recebido da família, mas principalmente da mãe e da esposa, Mayito Arcentales.

Por fim, Vera Angel afirmou que não é gay e que o beijo ocorreu em um dado momento em que ele estava alcoolizado, perdendo os sentidos.

“O [beijo] aconteceu num momento em que eu não me deparei com meus cinco sentidos por causa da grande ingestão do álcool (quem me conhece sabe que eu não bebo). Peço desculpas se isso afetou sua sensibilidade”, finalizou.

Entenda

Na manhã desta quinta-feira (22), as imagens de um casamento realizado na Colômbia, se tornaram um dos assuntos mais comentados na internet. Isso porque, um dos convidados se empolgou durante a festa de casamento e beijou o noivo na boca na frente da noiva.

Um seguidor brasileiro, identificado como Mike Montenegro, convidou Vera Angel e a esposa Mayito para virem ao Brasil. O convite foi aceito pelo noivo, que compartilhou o convite nos Stories do Instagram: “Nós vamos para o Brasil!”. Veja: