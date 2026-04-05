MEC lança plataformas digitais com livros gratuitos e cursos de idiomas

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta quarta-feira (1º) a criação de duas novas plataformas digitais: o MEC Livros e o MEC Idiomas. As ferramentas vão disponibilizar gratuitamente livros e cursos de línguas estrangeiras para a população em todo o país. Apesar de o anúncio nas redes sociais apresentar detalhes sobre o funcionamento, ainda não foi informada a data oficial de lançamento dos aplicativos.

Biblioteca digital e cursos de idiomas

O MEC Livros reunirá cerca de 8 mil títulos, incluindo desde obras clássicas de domínio público até produções contemporâneas. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a plataforma adotará um sistema de empréstimo digital, no qual o usuário poderá acessar cada obra por 14 dias, com possibilidade de renovação por mais duas semanas.

Já o MEC Idiomas oferecerá, inicialmente, cursos de inglês e espanhol, com conteúdos que abrangem do nível básico ao avançado. O governo federal também sinalizou que a plataforma poderá incluir outros idiomas futuramente.

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Ampliação das iniciativas digitais

Essas novidades fazem parte do processo de digitalização do MEC, que já conta com o aplicativo MEC Enem. Lançado no ano passado, ele é voltado a estudantes do ensino médio e oferece funcionalidades como correção de redações com uso de inteligência artificial, baseada nos critérios do exame.

De acordo com o governo, essas ações têm como objetivo ampliar o acesso ao conhecimento e incentivar a inclusão digital em todo o Brasil.