Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Prouni abre inscrições para o 1º semestre; saiba quem pode concorrer às bolsas

O programa oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior em todo o país, sendo integrais e parciais

Gabrielle Borges
fonte

O Prouni 2026 vai oferecer a maior oferta de bolsas desde que o programa foi criado em 2004. (Divulgação)

Depois de muita expectativa pelos vestibulandos, as inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) referentes ao primeiro semestre de 2026 têm início nesta segunda-feira (26).

Criado pelo Ministério da Educação (MEC), o Prouni oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior em todo o país, sendo integrais, que custeiam 100% da mensalidade, e parciais, com 50% de desconto, ampliando o acesso ao ensino superior para estudantes de baixa renda.

Quem pode se inscrever no Prouni?

Além de ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 ou 2025, com média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota diferente de zero na redação, o candidato ao Prouni precisa se enquadrar em pelo menos um dos critérios socioeducacionais estabelecidos pelo programa.

São eles:

  • Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública;
  • Ter cursado o ensino médio completo em escola privada como bolsista integral;
  • Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;
  • Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada com bolsa parcial ou sem a condição de bolsista; 
  • Ter cursado o ensino médio completo em escola privada com bolsa parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;
  • Ser professor da rede pública de ensino (categoria exclusiva para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica).

Os candidatos devem se inscrever até as 23h59 do dia 29 de janeiro, exclusivamente pelo Portal Acesso Único, no endereço acessounico.mec.gov.br/prouni utilizando login do gov.br com CPF e senha.

VEJA MAIS

image Sisu 2026: é possível usar nota do Enem de anos anteriores? Confira as regras e principais dúvidas
Nesta edição única do Sisu 2026, estão sendo ofertadas cerca de 274,8 mil vagas para cursos de graduação


image Prouni 2026: Pará tem mais de 20 mil bolsas disponíveis, aponta MEC; veja como se inscrever
Belém é o município com o maior número de oportunidades, somando 3.438 bolsas, sendo 1.552 são integrais e 1.886 parciais


image ProUni 2026 anuncia a maior oferta de bolsas da história do programa; saiba quantas e critérios
As oportunidades estão distribuídas entre cursos de bacharelado, cursos tecnológicos e licenciaturas


 

Como sei se a minha renda familiar está dentro dos requisitos?

Um dos principais critérios para participar do Prouni é a renda familiar. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante precisa comprovar renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio, o equivalente a R$ 2.431,50 por pessoa.

Já para as bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos por integrante da família, o que corresponde a R$ 4.863.

Para calcular a renda familiar bruta mensal por pessoa, o candidato deve somar os rendimentos de todos os moradores do mesmo domicílio e dividir o valor total pelo número de integrantes do grupo familiar.

Fui "pré-aprovado", a vaga já é minha?

Ser considerado pré-selecionado no Prouni não significa, automaticamente, a garantia da vaga. Nessa etapa, o candidato apenas tem a bolsa reservada e precisa cumprir as fases finais do processo seletivo para efetivar a matrícula.

Entre as exigências está a comprovação das informações declaradas no momento da inscrição, como renda familiar per capita e conclusão do ensino médio em escola pública ou como bolsista, documentação que deve ser apresentada diretamente à instituição de ensino dentro do prazo previsto em edital.

Caso não haja formação de turma, a vaga é cancelada. Nessas situações, o estudante ainda pode concorrer na segunda chamada ou na lista de espera, desde que manifeste interesse dentro do período estabelecido.

Cronograma do Prouni 2026

  • Inscrições: 26 a 29 de janeiro
  • Resultado da primeira chamada: 3 de fevereiro
  • Resultado da segunda chamada: 2 de março
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 25 e 26 de março
  • Resultado da lista de espera: 31 de março

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

educação

Brasil

PROUNI

prouni 2026

MEC

ministério da educação
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

saúde

Vírus Nipah pode chegar ao Brasil? Veja sintomas e transmissão da doença altamente mortal

Pacientes com o vírus estão internados com encefalite. OMS classifica doença como prioridade por risco de emergência de saúde pública

26.01.26 16h48

BRASIL

Projeto de lei propõe afastamento de agressores no serviço público durante medidas protetivas

A proposta foi aprovada em dezembro pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados

24.01.26 19h11

BRASIL

Motorista cai em buraco e fica com a cabeça atolada entre barro e roda do carro em MG

Acidente ocorreu no município de João Pinheiro (MG), e vítima com ferimentos graves foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros

24.01.26 18h25

ALERTA

Brasil tem 4 vítimas de feminicídio por dia e atinge o maior número na década

São Paulo é o Estado com maior número de casos nesse período (1.774), seguido por Minas Gerais (1.641) e Rio Grande do Sul (1.019).

20.01.26 19h13

MAIS LIDAS EM BRASIL

VIOLÊNCIA

Estudos mostram que mais armas aumentam violência contra a mulher, diz Defensoria

Levantamento aponta que o Brasil é o 5° País que mais mata no mundo

20.01.19 18h59

Brasil

Reitores cobram que Weintraub prove existirem 'plantações de maconha' em universidades

Declarações que motivaram a ação foram feitas por ministro em entrevista

27.01.26 1h03

BRASIL

Pai é preso após gastar R$ 113 mil em apostas com doações destinadas ao tratamento do filho

A situação veio à tona quando a mãe da criança precisou organizar uma viagem a São Paulo, onde deveria ser realizado o tratamento

26.01.26 12h47

EDUCAÇÃO

Prouni 2026: confira data de inscrição, prazos e passo a passo de como participar

O Programa Universidade para Todos utiliza o desempenho no Enem 2025 como principal critério de seleção para a concessão de bolsas de estudo

20.01.26 9h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda