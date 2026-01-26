Prouni abre inscrições para o 1º semestre; saiba quem pode concorrer às bolsas

Depois de muita expectativa pelos vestibulandos, as inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) referentes ao primeiro semestre de 2026 têm início nesta segunda-feira (26).

Criado pelo Ministério da Educação (MEC), o Prouni oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior em todo o país, sendo integrais, que custeiam 100% da mensalidade, e parciais, com 50% de desconto, ampliando o acesso ao ensino superior para estudantes de baixa renda.

Quem pode se inscrever no Prouni?

Além de ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 ou 2025, com média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota diferente de zero na redação, o candidato ao Prouni precisa se enquadrar em pelo menos um dos critérios socioeducacionais estabelecidos pelo programa.

São eles:

Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública;

Ter cursado o ensino médio completo em escola privada como bolsista integral;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada com bolsa parcial ou sem a condição de bolsista;

Ter cursado o ensino médio completo em escola privada com bolsa parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

Ser professor da rede pública de ensino (categoria exclusiva para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica).

Os candidatos devem se inscrever até as 23h59 do dia 29 de janeiro, exclusivamente pelo Portal Acesso Único, no endereço acessounico.mec.gov.br/prouni utilizando login do gov.br com CPF e senha.

Como sei se a minha renda familiar está dentro dos requisitos?

Um dos principais critérios para participar do Prouni é a renda familiar. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante precisa comprovar renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio, o equivalente a R$ 2.431,50 por pessoa.

Já para as bolsas parciais, o limite é de até três salários mínimos por integrante da família, o que corresponde a R$ 4.863.

Para calcular a renda familiar bruta mensal por pessoa, o candidato deve somar os rendimentos de todos os moradores do mesmo domicílio e dividir o valor total pelo número de integrantes do grupo familiar.

Fui "pré-aprovado", a vaga já é minha?

Ser considerado pré-selecionado no Prouni não significa, automaticamente, a garantia da vaga. Nessa etapa, o candidato apenas tem a bolsa reservada e precisa cumprir as fases finais do processo seletivo para efetivar a matrícula.

Entre as exigências está a comprovação das informações declaradas no momento da inscrição, como renda familiar per capita e conclusão do ensino médio em escola pública ou como bolsista, documentação que deve ser apresentada diretamente à instituição de ensino dentro do prazo previsto em edital.

Caso não haja formação de turma, a vaga é cancelada. Nessas situações, o estudante ainda pode concorrer na segunda chamada ou na lista de espera, desde que manifeste interesse dentro do período estabelecido.

Cronograma do Prouni 2026

Inscrições: 26 a 29 de janeiro

26 a 29 de janeiro Resultado da primeira chamada: 3 de fevereiro

3 de fevereiro Resultado da segunda chamada: 2 de março

2 de março Manifestação de interesse na lista de espera: 25 e 26 de março

25 e 26 de março Resultado da lista de espera: 31 de março

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)