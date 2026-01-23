Prouni 2026: Pará tem mais de 20 mil bolsas disponíveis, aponta MEC; veja como se inscrever

O Pará conta com mais de 20,7 mil bolsas ofertadas para o Programa Universidade para Todos (Prouni) no processo seletivo do primeiro semestre de 2026, como aponta o Ministério da Educação (MEC). Desse total, 10.570 são integrais - que cobrem 100% da mensalidade - e 10.213 são parciais, com desconto de 50%. Belém é o município com o maior número de oportunidades, somando 3.438 bolsas, das quais 1.552 são integrais e 1.886 parciais. A consulta detalhada da oferta por município pode ser feita na página do Prouni, na aba “Consulta de bolsas”.

Segundo o MEC, o curso de graduação com o maior quantitativo de bolsas ofertadas no estado é Administração, com 2.930 bolsas, sendo 1.416 integrais e 1.514 parciais. Depois dele, os dois cursos com mais ofertas são: Ciência Contábeis, com 1.659 bolsas (742 integrais e 917 parciais), e Investigação e Perícia Criminal, com 1.017 bolsas (363 integrais e 654 parciais).

As inscrições são gratuitas e iniciarão na próxima segunda-feira (2a0 e seguem até o dia 29 de janeiro, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação do resultado será em duas chamadas, sendo a primeira no dia 3 de fevereiro e a segunda em 2 de março. O edital do Prouni para o primeiro semestre de 2026 foi divulgado pelo MEC em 8 de janeiro.

Total de bolsas

Com 594.519 bolsas em instituições privadas por todo o país, são 274.819 bolsas integrais (de 100%) e 319.700 bolsas parciais (de 50%). Administração (63.978) e ciências contábeis (41.864) somam o maior número de bolsas. Do total de bolsas ofertadas nesta edição, 393.119 são para cursos a distância e 16.408 para a modalidade semipresencial; 328.175 são para bacharelado, 253.597 para cursos tecnológicos e 12.747 para licenciaturas.

Renda

O candidato poderá se inscrever para concorrer às bolsas integrais (se sua renda familiar bruta mensal per capita não exceder o valor de 1,5 salário mínimo) ou parciais (se sua renda familiar bruta mensal per capita não exceder o valor de 3 salários mínimos). Instituído pela Lei nº 11.096/2005, o Programa Universidade Para Todos oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. As seleções do programa ocorrem duas vezes ao ano, tendo como público-alvo o estudante sem diploma de nível superior.

Cursos com mais bolsas no Pará

Administração:

• Bolsas integrais: 1.416

• Bolsas parciais: 1.514

• Total: 2.930

Ciências Contábeis:

• Bolsas integrais: 742

• Bolsas parciais: 917

• Total: 1.659

Investigação e Perícia Criminal:

• Bolsas integrais: 363

• Bolsas parciais: 654

• Total: 1.017

Engenharia de Software:

• Bolsas integrais: 400

• Bolsas parciais: 403

• Total: 803

Análise e Desenvolvimento de Sistemas:

• Bolsas integrais: 416

• Bolsas parciais: 331

• Total: 747

Gestão de Recursos Humanos:

• Bolsas integrais: 421

• Bolsas parciais: 299

• Total: 720

Gestão da Tecnologia da Informação:

• Bolsas integrais: 337

• Bolsas parciais: 296

• Total: 633

Design Gráfico:

• Bolsas integrais: 281

• Bolsas parciais: 248

• Total: 529

Criminologia:

• Bolsas integrais: 181

• Bolsas parciais: 322

• Total: 503

Jornalismo:

• Bolsas integrais: 270

• Bolsas parciais: 210

• Total: 480

Fonte: MEC