ProUni 2026 anuncia a maior oferta de bolsas da história do programa; saiba quantas e critérios

O Prouni (Programa Universidade para Todos), iniciativa do Governo Federal, criada pelo Ministério da Educação (MEC), que oferece bolsas de estudo estudantes de baixa renda, terá um número maior de bolsas aos candidatos que desejam concorrer a uma vaga em instituições privadas de ensino superior. Saiba mais a seguir.

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, nesta semana, que o ProUni vai oferecer quase 600 mil vagas na edição deste ano. Serão 594.519 bolsas em instituições particulares de ensino superior brasileiras, a maior oferta desde que o programa foi criado em 2004.

Do total de bolsas ofertadas, 274.819 são integrais, garantindo gratuidade total aos estudantes beneficiados. Já outras 319.700 correspondem a bolsas parciais, modelo em que o aluno arca com 50% do valor da mensalidade, enquanto a outra metade é custeada pelo governo federal.

Cursos mais concorridos

Entre as graduações com maior número de benefícios, administração lidera a lista, com 63.978 bolsas ofertadas, seguida por ciências contábeis (41.864), análise e desenvolvimento de sistemas (29.367), gestão de recursos humanos (22.969) e direito (21.558).

As oportunidades estão distribuídas entre cursos de bacharelado, que concentram 328.175 bolsas, cursos tecnológicos, com 253.597 vagas, e licenciaturas, que somam 12.747 bolsas.

Critérios

De acordo com o Governo Federal, para concorrer às bolsas o candidato deve se enquadrar em ao menos um dos critérios estabelecidos.

Podem participar estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública ou em escola particular na condição de bolsista integral. Também são elegíveis aqueles que fizeram parte do ensino médio em escola pública e parte em instituição privada, seja como bolsista integral, bolsista parcial ou mesmo sem bolsa.

Além disso, o programa contempla candidatos que tenham concluído o ensino médio integralmente em escola particular, com bolsa parcial ou sem o benefício. Pessoas com deficiência, conforme a legislação brasileira, também podem se inscrever. Já professores da rede pública de ensino têm direito a participar exclusivamente para cursos de licenciatura e pedagogia.

Inscrições

As inscrições do Prouni 2026 terão início em 26 de janeiro e seguem abertas até 29 de janeiro. O candidato deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC)

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)