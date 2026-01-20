Prouni 2026: confira data de inscrição, prazos e passo a passo de como participar
O Programa Universidade para Todos utiliza o desempenho no Enem 2025 como principal critério de seleção para a concessão de bolsas de estudo
Com a divulgação das notas do Enem 2025, os candidatos a uma vaga no ensino superior precisam ficar atentos aos prazos de inscrições de alguns programas como o Sisu (destinado ao ensino público), Fies e o Prouni (ensino privado).
O Prouni (Programa Universidade para Todos) é uma iniciativa do Governo Federal, criada pelo Ministério da Educação (MEC), que oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior para estudantes de baixa renda. O programa concede bolsas integrais (100%) e parciais (50%) em cursos de graduação. Saiba mais sobre datas e o processo de inscrição a seguir.
Quando começam as inscrições do Prouni 2026?
As inscrições do Prouni 2026 terão início em 26 de janeiro e seguem abertas até 29 de janeiro. O Programa Universidade para Todos utiliza o desempenho no Enem 2025 como principal critério de seleção para a concessão de bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior.
Como se inscrever no Prouni 2026?
Para se inscrever no Prouni 2026, o candidato deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC). O primeiro passo é realizar o login com a conta gov.br. Em seguida, será necessário informar os dados pessoais, informações de contato e o perfil socioeconômico do grupo familiar.
Após o preenchimento, o estudante poderá escolher até duas opções de curso, selecionando instituição de ensino, turno e tipo de bolsa, conforme a disponibilidade oferecida pelo programa.
VEJA MAIS
Quem pode se inscrever no Prouni?
Para disputar uma bolsa de estudos pelo Prouni, o candidato precisa cumprir critérios de renda familiar e regras relacionadas à trajetória escolar, conforme estabelecido no edital do Ministério da Educação (MEC).
Critérios de renda familiar
A concessão das bolsas leva em consideração a renda mensal bruta per capita do grupo familiar do estudante. Veja os limites exigidos pelo programa:
- Bolsa integral (100%): renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa;
- Bolsa parcial (50%): renda de até 3 salários mínimos por pessoa.
Requisitos de elegibilidade
Além do critério financeiro, o estudante deve se enquadrar em pelo menos uma das situações abaixo:
- Escolaridade: ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou em instituição privada, na condição de bolsista integral, parcial ou aluno pagante;
- Pessoas com deficiência (PcD): apresentar deficiência comprovada, conforme a legislação vigente;
- Professores da rede pública: docentes em exercício que desejam concorrer a vagas em cursos de licenciatura ou Pedagogia.
Importante: professores da rede pública estão dispensados do limite de renda para concorrer às bolsas do Prouni nos cursos de licenciatura.
Cronograma Prouni 2026
- Consulta de bolsas: 19 de janeiro
- Período de inscrições: 26 a 29 de janeiro
- Resultado da 1ª Chamada: 03 de fevereiro
- Comprovação de informações (1ª chamada): 03 a 13 de fevereiro
- Resultado da 2ª Chamada: 02 de março
- Comprovação de informações (2ª chamada): 13 de março
- Manifestação de interesse na Lista de Espera: 25 e 26 de março
- Divulgação da Lista de Espera: 31 de março
- Comprovação de informações (Lista de Espera): 31 de março a 17 de abril
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA