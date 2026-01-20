Prouni 2026: confira data de inscrição, prazos e passo a passo de como participar

Com a divulgação das notas do Enem 2025, os candidatos a uma vaga no ensino superior precisam ficar atentos aos prazos de inscrições de alguns programas como o Sisu (destinado ao ensino público), Fies e o Prouni (ensino privado).

O Prouni (Programa Universidade para Todos) é uma iniciativa do Governo Federal, criada pelo Ministério da Educação (MEC), que oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior para estudantes de baixa renda. O programa concede bolsas integrais (100%) e parciais (50%) em cursos de graduação. Saiba mais sobre datas e o processo de inscrição a seguir.

Quando começam as inscrições do Prouni 2026?

As inscrições do Prouni 2026 terão início em 26 de janeiro e seguem abertas até 29 de janeiro. O Programa Universidade para Todos utiliza o desempenho no Enem 2025 como principal critério de seleção para a concessão de bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior.

Como se inscrever no Prouni 2026?

Para se inscrever no Prouni 2026, o candidato deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC). O primeiro passo é realizar o login com a conta gov.br. Em seguida, será necessário informar os dados pessoais, informações de contato e o perfil socioeconômico do grupo familiar.

Após o preenchimento, o estudante poderá escolher até duas opções de curso, selecionando instituição de ensino, turno e tipo de bolsa, conforme a disponibilidade oferecida pelo programa.

Quem pode se inscrever no Prouni?

Para disputar uma bolsa de estudos pelo Prouni, o candidato precisa cumprir critérios de renda familiar e regras relacionadas à trajetória escolar, conforme estabelecido no edital do Ministério da Educação (MEC).

Critérios de renda familiar

A concessão das bolsas leva em consideração a renda mensal bruta per capita do grupo familiar do estudante. Veja os limites exigidos pelo programa:

Bolsa integral (100%): renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa;

renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa; Bolsa parcial (50%): renda de até 3 salários mínimos por pessoa.

Requisitos de elegibilidade

Além do critério financeiro, o estudante deve se enquadrar em pelo menos uma das situações abaixo:

Escolaridade: ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou em instituição privada, na condição de bolsista integral, parcial ou aluno pagante;

ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou em instituição privada, na condição de bolsista integral, parcial ou aluno pagante; Pessoas com deficiência (PcD) : apresentar deficiência comprovada, conforme a legislação vigente;

: apresentar deficiência comprovada, conforme a legislação vigente; Professores da rede pública: docentes em exercício que desejam concorrer a vagas em cursos de licenciatura ou Pedagogia.

Importante: professores da rede pública estão dispensados do limite de renda para concorrer às bolsas do Prouni nos cursos de licenciatura.

Cronograma Prouni 2026

Consulta de bolsas: 19 de janeiro

Período de inscrições: 26 a 29 de janeiro

Resultado da 1ª Chamada: 03 de fevereiro

Comprovação de informações (1ª chamada): 03 a 13 de fevereiro

Resultado da 2ª Chamada: 02 de março

Comprovação de informações (2ª chamada): 13 de março

Manifestação de interesse na Lista de Espera: 25 e 26 de março

Divulgação da Lista de Espera: 31 de março

Comprovação de informações (Lista de Espera): 31 de março a 17 de abril

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)