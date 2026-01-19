Sisu 2026: inscrições começam nesta segunda-feira; saiba como disputar vaga em universidades

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 abrem nesta segunda-feira, 19, e vão até sexta, 23. Segundo o governo federal, esta é a maior edição da história do Sisu em quantidade de instituições participantes, com oferta de 274,8 mil vagas em 136 instituições públicas do País. Na seleção, serão ofertadas vagas em cursos que iniciam as aulas tanto no primeiro quanto no segundo semestre de 2026.

VEJA MAIS

Como se inscrever no Sisu?

Para participar do Sisu, o primeiro passo é fazer a inscrição pela internet. O processo é totalmente gratuito e acontece no site sisualuno.mec.gov.br, sempre depois da divulgação do resultado do Enem. Para acessar a plataforma, é necessário ter uma conta ativa no gov.br.

Após o login, o sistema puxa automaticamente as notas do candidato nas três últimas edições do Enem. Aí é possível conferir qual foi a nota do Enem mais vantajosa para a sua opção de curso, além dos pesos definidos pela instituição para cada área do conhecimento.

Na sequência, é hora de preencher os dados pessoais, sociais e econômicos. Essa etapa merece atenção: as informações fornecidas são usadas pelo MEC e pelas instituições de ensino para definir as modalidades de concorrência, conforme a Lei de Cotas, além de servirem como meio de contato caso o candidato seja selecionado.

Com o cadastro finalizado, você já pode escolher os cursos que deseja disputar. Dá para selecionar até duas opções, indicando uma como primeira e outra como segunda opção. Em cada escolha, o sistema mostra detalhes como o curso, a instituição, o câmpus, o turno, o grau, possíveis ações afirmativas da própria universidade e as modalidades de concorrência disponíveis.

A partir do segundo dia de inscrições, o Sisu passa a divulgar as notas de corte diretamente no card de cada curso. Nesse mesmo período, o sistema libera o primeiro ranqueamento parcial.

A partir daí, o candidato pode acompanhar diariamente sua posição na classificação e as notas de corte atualizadas até o encerramento das inscrições.

Quem pode se inscrever no Sisu?

Para se inscrever no processo seletivo do Sisu 2026 é necessário que o estudante tenha o ensino médio completo, participado da edição de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não tenha zerado a prova de redação. É vedada a inscrição para quem declarou ter participado do Enem 2025 na condição de treineiro.

No caso de ausência em um dos dias, o resultado não pode ser utilizado no Sisu, Prouni ou Fies.