Listão do vestibular da Ufra: 2.240 candidatos são aprovados e podem fazer a festa; confira os nomes

2.240 candidatos foram aprovados no vestibular da Ufra (Universidade Federal Rural do Pará) nesta terça-feira (22). Ao todo, 32.422 candidatos participaram do processo seletivo 2022. Os nomes dos aprovados podem ser conferidos diretamente no site do Sisu, o sistema de seleção unificada do governo federal. O listão também vai ficar disponível na página da Pró-Reitoria de Ensino.

Desde 2011 a seleção da universidade é feita através do Sisu, sistema que utiliza a nota do Enem como método avaliativo. As vagas da universidade estão distribuídas nos campi Belém, Parauapebas, Paragominas, Tome-Açu, Capitão Poço e Capanema. Este ano a novidade foi o curso de Enfermagem, que teve 1.036 na disputa por uma das 50 vagas. O curso é o primeiro da instituição específico da área de saúde humana instituição, e foi ofertado para o campus Parauapebas.

Confira como será a matrícula dos calouros

Agora os aprovados precisam ficar atentos para não perderem a vaga, pois a matrícula vai ocorrer de forma remota, nos dias 24 e 25 de fevereiro, exclusivamente pelo SIGPS Ufra. O sistema vai estar disponível a partir das 8h do dia 24, e a documentação necessária para efetivar a matrícula está listada no Edital 07/2022, disponível na página da Pró-Reitoria de Ensino (Proen), no site da Ufra: https://proen.ufra.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=261&catid=2&Itemid=334

“As Habilitações serão feitas em formato remoto através do Sigps, utilizando a mesma metodologia do ano de 2021 para evitar aglomerações em função da pandemia do Covid-19. O prazo para os candidatos encaminharem os documentos para habilitação de matrícula será de 24 a 25 de fevereiro, entretanto terão ainda os dias 04 e 05/03 para realizarem a retificação de possíveis pendências de documentos. Esse prazo também será concedido àqueles candidatos que, por algum motivo, não conseguirem encaminhar os documentos nos dias 24 e 25. Não haverá prazo adicional para retificação”, explica Érika Matos, coordenadora do Processo Seletivo.

De acordo com o calendário acadêmico, o período letivo dos calouros (2022.1) vai iniciar em 16/08/2022.

Saiba como funciona a lista de espera

O candidato que não foi selecionado na chamada regular, em nenhuma das suas duas opções de curso, ainda pode participar da lista de espera. Para isso é necessário manifestar interesse no próprio site do Sisu, no período de 22 de fevereiro a 08 de março de 2022. O candidato poderá manifestar interesse para a primeira ou segunda opção de curso escolhida em sua inscrição no Sisu. Posteriormente, é preciso manifestar o interesse também no site da UFRA em link a ser divulgado em edital próprio. Só poderá participar da lista de espera o candidato que realizar a manifestação tanto no site do próprio e SiSU como no da UFRA. Na lista de espera, a convocação dos candidatos para a matrícula cabe às próprias instituições de ensino, com calendário específico divulgado por cada instituição. O edital de lista de espera da Ufra ainda será divulgado, na página do processo seletivo.