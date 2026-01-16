Capa Jornal Amazônia
Listão da Ufra: confira quando será o resultado pelo Sisu 2026

A instituição oferece ainda duas outras formas de ingresso: o Processo Seletivo Próprio e o Processo Seletivo Especial voltado para Pessoas Transgênero

O Liberal
fonte

Imagem da fachada da instituição (FotoDivulgação)

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) divulgou que os aprovados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 poderão conferir o resultado online no próximo dia 29 de janeiro. A instituição oferece ainda duas outras formas de ingresso: o Processo Seletivo Próprio da UFRA (Prosel) e o Processo Seletivo Especial voltado para Pessoas Transgênero (PSE Trans).

No Sisu, são oferecidas 1.145 vagas, com inscrições entre os dias 19 e 23 de janeiro. O Prosel terá edital em fevereiro, logo após o encerramento das chamadas da lista de espera do Sisu. Já o PSE Trans possui 47 vagas, com inscrições abertas até 09 de fevereiro e resultado previsto para 25 de fevereiro, divulgado de forma online.

Sisu

No Sisu, podem se inscrever os candidatos que tenham participado de uma ou mais edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referentes aos anos de 2023, 2024 ou 2025. Será considerada, para cada opção de curso, a edição em que o candidato obteve a melhor média ponderada de notas.

Para candidatos que não foram selecionados em nenhuma das duas opções de vaga, no dia 29 de janeiro o Sisu disponibiliza o acesso à manifestação de interesse na Lista de Espera, formulário que vai ficar disponível até dia 02 de fevereiro no próprio site do sistema. A lista de espera do Sisu é utilizada pelas instituições para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.

Confira as vagas da Ufra no Sisu 2026

Campus Belém:

  • Agronomia (Bacharelado): 75 vagas.
  • Ciência e Tecnologia de Alimentos (Bacharelado): 25 vagas.
  • Ciências Biológicas (Bacharelado): 25 vagas.
  • Computação (Licenciatura): 25 vagas.
  • Engenharia Ambiental e Energias Renováveis (Bacharelado): 25 vagas.
  • Engenharia Cartográfica e de Agrimensor (Bacharelado): 25 vagas.
  • Engenharia de Pesca (Bacharelado): 25 vagas.
  • Engenharia Florestal (Bacharelado): 45 vagas.
  • Gestão do Agronegócio (Bacharelado): 25 vagas.
  • Letras – Libras (Licenciatura): 15 vagas.
  • Letras - Português (Licenciatura): 25 vagas.
  • Medicina Veterinária (Bacharelado): 40 vagas.
  • Pedagogia (Licenciatura): 20 vagas.
  • Sistemas de Informação (Bacharelado): 25 vagas.
  • Zootecnia (Bacharelado): 25 vagas

Campus Capanema:

  • Administração (Bacharelado): 25 vagas.
  • Agronomia (Bacharelado): 25 vagas.
  • Biologia (Bacharelado): 25 vagas.
  • Biologia (Licenciatura): 25 vagas.
  • Ciências Contábeis (Bacharelado): 25 vagas.
  • Engenharia Ambiental e Sanitária: 25 vagas

Campus Capitão Poço:

  • Agronomia (Bacharelado): 25 vagas.
  • Biologia (Bacharelado): 25 vagas.
  • Computação (Licenciatura): 25 vagas.
  • Engenharia Florestal (Bacharelado): 25 vagas.
  • Sistemas de Informação (Bacharelado): 25 vagas

Campus Paragominas:

  • Administração (Bacharelado): 25 vagas.
  • Agronomia (Bacharelado): 25 vagas.
  • Ciências Contábeis (Bacharelado): 25 vagas.
  • Engenharia Florestal (Bacharelado): 25 vagas.
  • Sistemas de Informação (Bacharelado): 25 vagas.
  • Zootecnia (Bacharelado): 25 vagas

Campus Parauapebas:

  • Administração (Bacharelado): 25 vagas.
  • Agronomia (Bacharelado): 25 vagas.
  • Enfermagem (Bacharelado): 25 vagas.
  • Engenharia Florestal (Bacharelado): 25 vagas.
  • Engenharia de Produção (Bacharelado): 25 vagas.
  • Zootecnia (Bacharelado): 25 vagas

Campus Tomé-Açu:

  • Administração (Bacharelado): 25 vagas.
  • Biologia (Licenciatura): 25 vagas.
  • Ciências Contábeis (Bacharelado): 25 vagas.
  • Engenharia Agrícola (Bacharelado): 25 vagas.
  • Letras – Língua Portuguesa (Licenciatura): 25 vagas
