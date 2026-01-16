Enem 2025: Como ver passo a passo a nota do exame?

Depois de muita expectativa, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou nesta sexta-feira (16) as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), principal ferramenta de acesso a universidades públicas e privadas em todo o Brasil.

Além disso, o desempenho no exame é utilizado para acessar programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de servir como referência para outras oportunidades acadêmicas e bolsas de estudo.

Passo a Passo: como consultar o resultado no Enem 2025

Para acessar as notas individuais do Enem 2025, é necessário entrar no portal oficial do Inep utilizando a conta única do Governo Federal (Gov.br). Confira o passo a passo:

Acesse o site oficial: Entre na Página do Participante do Inep.

Entre na Página do Faça login com Gov.br : Clique em “Entrar com gov.br”, informe seu CPF e a senha cadastrada.

: Clique em “Entrar com gov.br”, Selecione a aba de resultados :No menu lateral esquerdo (ou central, dependendo do dispositivo), selecione “Resultados”.

:No menu lateral esquerdo (ou central, dependendo do dispositivo), Escolha o ano: selecione a edição Enem 2025 para visualizar seu boletim completo.

selecione a edição para visualizar seu boletim completo. Confira suas notas: O sistema exibirá a pontuação nas quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza, além da nota da Redação.

Com esse acesso, os candidatos podem acompanhar seu desempenho detalhadamente e conferir a nota que servirá de base para ingresso em universidades públicas e privadas no Brasil

VEJA MAIS





Como é calculada a nota do Enem? Entenda a TRI

O Enem não utiliza uma contagem simples de acertos e erros. A correção é feita com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia que avalia não apenas se a questão foi acertada, mas também a dificuldade e o padrão de respostas do candidato.

Em resumo, a TRI funciona assim: se um participante erra as questões mais fáceis, mas acerta as mais difíceis, a nota pode ser menor do que a de alguém que acertou as fáceis e errou as difíceis. O sistema não premia os famosos "chutes”.

Essa metodologia busca medir com mais precisão o nível de domínio do conteúdo, tornando a avaliação mais justa e confiável para o ingresso em universidades públicas e privadas.

Posso contestar a nota do Enem?

Não. O Enem não permite recurso ou revisão de nota, nem das provas objetivas, nem da redação.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.