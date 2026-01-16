Enem 2025: notas da prova são divulgadas pelo Inep
Na edição deste ano, três questões foram anuladas por serem "similares" às divulgadas em redes sociais
As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram divulgadas nesta sexta-feira (16) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os participantes podem consultar os resultados, que são a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas do País, em um endereço eletrônico específico.
O ministro da Educação, Camilo Santana, informou a liberação das notas em sua conta na rede social X, desejando sucesso aos candidatos.
Na edição deste ano do exame, três questões foram anuladas. Segundo o Inep, a decisão ocorreu devido à similaridade dos itens com conteúdos divulgados em redes sociais, embora o órgão tenha afirmado não haver indícios de vazamento.
Como funciona a nota do Enem pela TRI
A nota final do Enem não é determinada apenas pelo número de acertos dos participantes. Isso ocorre porque o exame utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), uma metodologia que avalia o desempenho dos candidatos de forma mais complexa.
A TRI é um modelo matemático que estabelece a relação entre a probabilidade de um estudante acertar uma questão, seu nível de conhecimento na área avaliada e as características de cada pergunta da prova. Assim, o peso de cada questão é levado em consideração.
Consequentemente, dois participantes que acertam a mesma quantidade de perguntas podem obter notas finais diferentes. A variação dependerá de quais questões foram acertadas ou erradas por cada um, pois o sistema valoriza acertos em questões mais difíceis ou menos "chutáveis".
Os 3 parâmetros da Teoria de Resposta ao Item
A metodologia da TRI considera três fatores principais, conhecidos como parâmetros:
- Parâmetro de discriminação: Indica a capacidade da questão de diferenciar estudantes que realmente dominam o conteúdo daqueles que não o dominam.
- Parâmetro de dificuldade: Quanto mais desafiadora for uma pergunta, maior tende a ser o seu valor na nota final do exame.
- Parâmetro de acerto casual: Avalia a probabilidade de um candidato acertar a questão apenas por chute, sem ter o conhecimento específico do conteúdo.
