Enem 2025: notas da prova são divulgadas pelo Inep

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram divulgadas nesta sexta-feira (16) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os participantes podem consultar os resultados, que são a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas do País, em um endereço eletrônico específico.

O ministro da Educação, Camilo Santana, informou a liberação das notas em sua conta na rede social X, desejando sucesso aos candidatos.

Na edição deste ano do exame, três questões foram anuladas. Segundo o Inep, a decisão ocorreu devido à similaridade dos itens com conteúdos divulgados em redes sociais, embora o órgão tenha afirmado não haver indícios de vazamento.

Como funciona a nota do Enem pela TRI

A nota final do Enem não é determinada apenas pelo número de acertos dos participantes. Isso ocorre porque o exame utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), uma metodologia que avalia o desempenho dos candidatos de forma mais complexa.

A TRI é um modelo matemático que estabelece a relação entre a probabilidade de um estudante acertar uma questão, seu nível de conhecimento na área avaliada e as características de cada pergunta da prova. Assim, o peso de cada questão é levado em consideração.

Consequentemente, dois participantes que acertam a mesma quantidade de perguntas podem obter notas finais diferentes. A variação dependerá de quais questões foram acertadas ou erradas por cada um, pois o sistema valoriza acertos em questões mais difíceis ou menos "chutáveis".

Os 3 parâmetros da Teoria de Resposta ao Item

A metodologia da TRI considera três fatores principais, conhecidos como parâmetros:

Parâmetro de discriminação : Indica a capacidade da questão de diferenciar estudantes que realmente dominam o conteúdo daqueles que não o dominam.

: Indica a capacidade da questão de diferenciar estudantes que realmente dominam o conteúdo daqueles que não o dominam. Parâmetro de dificuldade : Quanto mais desafiadora for uma pergunta, maior tende a ser o seu valor na nota final do exame.

: Quanto mais desafiadora for uma pergunta, maior tende a ser o seu valor na nota final do exame. Parâmetro de acerto casual: Avalia a probabilidade de um candidato acertar a questão apenas por chute, sem ter o conhecimento específico do conteúdo.