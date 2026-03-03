Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Segundo suspeito de participar de estupro coletivo de jovem de 17 anos se entrega à polícia no Rio

Após a repercussão do crime, o estudante João Gabriel Xavier Bertho, de 19 anos, foi afastado do Serrano Football Club, time que atuava no Rio de Janeiro

Victoria Rodrigues
fonte

João Gabriel Xavier Bertho, de 19 anos. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O segundo suspeito de participar do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, que foi identificado como João Gabriel Xavier Bertho, de 19 anos, foi preso nesta terça-feira (3), após decidir se entregar ao 10º DP da polícia de Botafogo, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu em janeiro deste ano e o crime causou comoção e mobilização na população após a história da jovem repercutir na web nos últimos meses.

Além de João Gabriel, o estudante Mattheus Veríssimo Zoel Martins, de 19 anos, também já se entregou aos policiais na manhã desta terça-feira (3), ele chegou a delegacia acompanhado de um advogado. Ambos foram indiciados por estupro coletivo qualificado e cárcere privado junto com outros dois suspeitos que, até o momento, ainda não se apresentaram e estão sendo considerados foragidos pela polícia.

VEJA MAIS

image Suspeito de estupro coletivo em Copacabana se entrega à polícia e é preso
Justiça decretou prisão preventiva de quatro jovens por crime contra adolescente de 17 anos no Rio Janeiro

image 'Ela se sentia culpada e queria desistir da vida', diz mãe de vítima de estupro coletivo no Rio

image Governo do Rio exonera subsecretário cujo filho é suspeito do estupro coletivo em Copacabana
A pasta diz que a medida foi adotada no âmbito administrativo, visando a resguardar a integridade institucional e assegurar a condução responsável dos fatos

Relembre o crime

Com base nas investigações do caso, o crime de estupro coletivo teria ocorrido na noite de 31 de janeiro de 2026, em um apartamento no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a vítima, de apenas 17 anos, foi atraída ao local sob o pretexto de um encontro que, de acordo com a Polícia Civil, foi articulado como uma emboscada pelo ex-namorado da jovem.

Após a apuração dos envolvidos no caso, a justiça brasileira decretou a prisão preventiva dos quatro homens que estiveram presentes no estupro após a apuração inicial apontar indícios de participação no crime. Como o cumprimento dos outros mandatos ainda segue pendente, os policiais continuam as investigações para tentar localizar os outros investigados e concluir o inquérito.

Quem são os quatro suspeitos?

Ao todo, quatro homens maiores de idade foram indiciados por estupro, são eles:

  • Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos;
  • João Gabriel Xavier Bertho, de 19 anos;
  • Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19 anos;
  • Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

crime

estupro coletivo

segundo suspeito

preso

polícia

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

guerra

Ataque ao Irã foi 'criminoso', diz embaixador do país no Brasil

Nekounam disse ainda que o Irã está pronto para o que chamou de "piores situações possíveis"

02.03.26 14h53

histórico

Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico

22.02.26 15h57

VÍRUS

Mpox no Brasil: confira o que é, quais os sintomas e os riscos de contaminação após o carnaval

O mais novo caso do vírus no Brasil em 2026 foi confirmado na última terça-feira (17) em Porto Alegre

18.02.26 17h06

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

MAIS LIDAS EM BRASIL

CASO DE ESTUPRO

Filho de subsecretário de Direitos Humanos é suspeito de estupro coletivo em Copacabana

Jovem de 18 anos é apontado como foragido em caso de violência sexual contra adolescente de 17 anos no RJ

03.03.26 8h42

CRIME

Estupro coletivo em Copacabana: veja tudo o que se sabe sobre o caso envolvendo adolescente

Crime aconteceu no dia 31 de janeiro da Zona Sul do Rio de Janeiro; quatro jovens são procurados e um adolescente também é investigado

02.03.26 11h39

BRASIL

Estupro coletivo em Copacabana: Universidade suspende por 120 dias aluno suspeito do crime

O caso ocorreu no mês passado e ganhou repercussão nas redes sociais nos últimos dias; suspeitos continuam foragidos

03.03.26 9h05

polícia

Suspeito de estupro coletivo em Copacabana se entrega à polícia e é preso

Justiça decretou prisão preventiva de quatro jovens por crime contra adolescente de 17 anos no Rio Janeiro

03.03.26 11h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda