Segundo suspeito de participar de estupro coletivo de jovem de 17 anos se entrega à polícia no Rio

O segundo suspeito de participar do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, que foi identificado como João Gabriel Xavier Bertho, de 19 anos, foi preso nesta terça-feira (3), após decidir se entregar ao 10º DP da polícia de Botafogo, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu em janeiro deste ano e o crime causou comoção e mobilização na população após a história da jovem repercutir na web nos últimos meses.

Além de João Gabriel, o estudante Mattheus Veríssimo Zoel Martins, de 19 anos, também já se entregou aos policiais na manhã desta terça-feira (3), ele chegou a delegacia acompanhado de um advogado. Ambos foram indiciados por estupro coletivo qualificado e cárcere privado junto com outros dois suspeitos que, até o momento, ainda não se apresentaram e estão sendo considerados foragidos pela polícia.

Relembre o crime

Com base nas investigações do caso, o crime de estupro coletivo teria ocorrido na noite de 31 de janeiro de 2026, em um apartamento no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a vítima, de apenas 17 anos, foi atraída ao local sob o pretexto de um encontro que, de acordo com a Polícia Civil, foi articulado como uma emboscada pelo ex-namorado da jovem.

Após a apuração dos envolvidos no caso, a justiça brasileira decretou a prisão preventiva dos quatro homens que estiveram presentes no estupro após a apuração inicial apontar indícios de participação no crime. Como o cumprimento dos outros mandatos ainda segue pendente, os policiais continuam as investigações para tentar localizar os outros investigados e concluir o inquérito.

Quem são os quatro suspeitos?

Ao todo, quatro homens maiores de idade foram indiciados por estupro, são eles:

Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos;

João Gabriel Xavier Bertho, de 19 anos;

Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19 anos;

Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)