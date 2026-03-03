Suspeito de estupro coletivo em Copacabana se entrega à polícia e é preso
Justiça decretou prisão preventiva de quatro jovens por crime contra adolescente de 17 anos no Rio Janeiro
Um dos suspeitos de participar do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, se entregou à polícia na manhã desta terça-feira (3). Matheus Veríssimo Zoel Martins, de 19 anos, teve a prisão preventiva cumprida e deve responder por estupro qualificado.
Ele era considerado foragido desde a semana passada, quando a Justiça expediu mandados de prisão contra quatro jovens investigados pelo crime. A ação faz parte da operação “Não é Não”, deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Além de Matheus, são investigados Bruno Felipe dos Santos Allegretti e Vitor Hugo Oliveira Simonin, ambos de 18 anos, e João Gabriel Xavier Bertho, de 19. Os três continuam sendo procurados.
O caso é investigado pela 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana), que classificou o crime como uma “emboscada planejada”.
Crime ocorreu em janeiro
De acordo com as investigações, o estupro coletivo ocorreu na noite de 31 de janeiro, em um apartamento no bairro de Copacabana. A vítima, uma adolescente de 17 anos, teria sido atraída ao local sob o pretexto de um encontro. A Justiça decretou a prisão preventiva dos envolvidos após a apuração inicial apontar indícios de participação no crime.
O cumprimento dos mandados contra os demais suspeitos segue pendente. A Polícia Civil informou que as diligências continuam para localizar os outros investigados e concluir o inquérito.
Quem são os suspeitos
Quatro homens maiores de idade foram indiciados por estupro com concurso de pessoas:
- Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18 anos
- João Gabriel Xavier Bertho, 19 anos
- Mattheus Verissimo Zoel Martins, 19 anos
- Vitor Hugo Oliveira Simonin, 18 anos
O adolescente que convidou a vítima também é investigado, mas seu caso foi desmembrado para a Vara da Infância e Juventude, e sua identidade não foi divulgada.
O Serrano FC anunciou o afastamento imediato de João Gabriel Xavier Berthô e a suspensão de seu contrato após expedição de mandado de prisão. Já o Colégio Pedro II abriu processo administrativo para desligar dois estudantes envolvidos.
O que aconteceu
Segundo o inquérito da 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana), a adolescente foi convidada por um colega de escola para ir ao apartamento de um amigo dele. Inicialmente, ela foi orientada a levar uma amiga, mas, como não conseguiu, foi sozinha.
Em depoimento, a adolescente, que estava acompanhada da avó, falou que o menor de idade a convidou para ir ao apartamento de um amigo dele. A adolescente revelou que teve um relacionamento com o menor entre 2023 e 2024 e que, desde então, não se encontravam.
Ao chegar no prédio, o menor informou à adolescente que dois amigos dele estariam no local e insinuou que fariam “algo diferente” — ação recusada pela adolescente. Em um quarto do imóvel, enquanto os menores mantinham relação sexual, os jovens entraram no cômodo e passaram a fazer comentários. De acordo com a adolescente, um deles a tocou sem consentimento.
Em seguida, os maiores de idade tiraram as roupas e passaram a beijar e apalpar a adolescente. Conforme relato, ela foi obrigada a fazer sexo oral e sofreu penetração de todos. Além disso, a adolescente levou tapas, socos e um chute no abdômen.
Durante o crime, a adolescente tentou sair do quarto, mas foi impedida. Quando deixou o apartamento, ela mandou uma mensagem de áudio ao irmão informando que acreditava ter sido vítima de estupro. Ao contar à avó o que aconteceu, elas procuraram a delegacia para registrar o caso.
