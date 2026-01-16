EUA, Portugal e mais: como usar a nota do Enem para estudar no exterior?

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), divulgou nesta sexta-feira, 16, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Além de ser a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas do País, o Enem também permite que candidatos concorram a vagas no exterior, em países como Portugal, Estados Unidos e Canadá.

No entanto, não existe um padrão único de aprovação: cada instituição define regras próprias e pesos específicos para o uso das notas.

Portugal

Somente em Portugal, mais de 20 instituições aceitam as notas do exame em seus processos seletivos, como a Universidade Católica Portuguesa, a Universidade de Aveiro e a Universidade Europeia. Além do Brasil, o país é o que mais aceita o Enem como vestibular, em razão de acordos interinstitucionais firmados entre universidades, institutos politécnicos e escolas superiores com o Inep.

No campus da cidade de Porto da Universidade Católica Portuguesa, por exemplo, é necessário apresentar:

- Passaporte;

- Declaração de elegibilidade para a categoria de "estudante internacional";

- Diploma do ensino médio;

- Histórico escolar do ensino médio;

- Declaração ou captura de tela com as notas do Enem.

Todas as informações são confirmadas junto ao Inep. A candidatura é feita por meio da plataforma da universidade.

Já na Universidade Europeia, é preciso ter concluído o ensino médio, ter cidadania brasileira, portuguesa ou de um país-membro da União Europeia e ter média igual ou superior a 475 pontos. O processo seletivo também é realizado de forma online.

Apesar de não integrar os acordos interinstitucionais, a Universidade de Coimbra também aceita o Enem como vestibular. Para concorrer às vagas, os estudantes precisam ter média igual ou superior a 500 pontos.

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a New York University, em Nova York, permite que os candidatos usem as notas do Enem em substituição ao Teste de Aptidão Escolar (SAT, na sigla em inglês) e do Teste de Faculdade Americano (ACT, na sigla em inglês). No entanto, os estudantes ainda precisam cumprir todas as demais etapas do processo seletivo, que incluem análise de atividades extracurriculares, redações, entrevistas e testes de proficiência em inglês.

O processo é semelhante na Emory University, em Atlanta, e na Northwestern University, em Evanston.

Canadá

No Canadá, a Universidade de Toronto e a Humber College estão entre as instituições que aceitam as notas do Enem como vestibular, mas também estabelecem outras exigências em seus processos seletivos.

Reino Unido

Já no Reino Unido, a Universidade de Hertfordshire, em Hatfield, e a Nottingham Trent University, em Nottingham, figuram entre as opções para quem tem média a partir de 55%. As instituições também impõem outras exigências, como testes de proficiência em inglês.