Listão da Uepa: aprovados no Prosel 2026 serão divulgados no próximo dia 30 de janeiro

O listão de aprovados da Universidade Estadual do Pará (Uepa) deve ser divulgado no dia 30 de janeiro, conforme informado pela instituição nesta sexta-feira (16). A lista dos aprovados será divulgada na sede, com a apresentação geral dos dados pelo reitor da Uepa, Clay Chagas, juntamente com a vice-reitora, Ilma Pastana, e a pró-reitora de graduação, Acylena Coelho, além da equipe da Diretoria de Acesso e Avaliação, responsável pelo certame. A lista também será disponibilizada no site da Uepa e nos campi do interior do Pará.

A Uepa oferece 4.295 vagas em 105 cursos localizados em Belém e em outros 19 municípios paraenses. Para organizar a classificação, a universidade utiliza os dados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) recebidos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), considerando município, curso, turno e grupo de vagas.

Nesta sexta (16), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou a consulta às notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, que são utilizadas para a classificação dos candidatos inscritos na Uepa.

Além da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025), para preencher a maior parte das vagas ofertadas pelo Processo Seletivo 2026 da universidade, também serão publicados os resultados dos Processos Seletivos Específicos para os cursos de Letras-Libras e Música e do Processo Seletivo para Indígenas e Quilombolas, realizados no final de 2025.